Dresden

Die Zahlen gehen nicht zurück. Dresden Corona-Ampel bleibt auch am Sonntag auf Rot, die Stadt weiter ein Risikogebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Samstag zu Sonntag von 64 auf 70 geklettert. Das heißt, innerhalb der letzten sieben Tage haben sich 70 von 100.000 Einwohnern mit dem Corona-Virus angesteckt.

Die entsprechende Allgemeinverfügung, die Dresden als Risikogebiet umsetzen muss, tritt aber erst am Dienstag in Kraft. Die Leute sollten sich darauf einstellen können und auch Zeit haben, Fragen an die Behörden zu richten, hieß es zur Begründung, warum die Regeln nicht schon kurz vor dem Wochenende in Kraft gesetzt wurden.

Anzeige

28 neue bestätigte Fälle meldet das Gesundheitsamt bis Sonntagmittag und hat wiederum die Zahlen der vergangenen Tage angepasst. So kamen für den Samstag noch 20 Fälle dazu (64 statt 44), Freitag und Donnerstag erhielten je einen Zuschlag (34 statt 33 bzw. 82 statt 81).

Infektionen landen erst später in der Statistik

Der Grund: Durch die stark gestiegenen Infektionszahlen der letzten zwei Wochen schaffe es die Behörde nicht mehr, alle neuen Fälle garantiert auch am Tag ihres Bekanntwerdens zu melden. Das erklärte die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage. Die Folge: Infektionen landen erst später in der Statistik – gleichwohl das positive Testergebnis schon eher vorlag. Auf die Frage, welchen Einfluss dies auf die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz hat, erklärt die Stadtverwaltung, dass die nachgemeldeten Fälle durchaus im aktuellen Inzidenzwert inbegriffen seien.

Zu den Genesenenzahlen wurden zehn hinzuaddiert, der Wert steht bei 1025. Zieht man diese von der Gesamtinfiziertenzahl von 1682 ab und subtrahiert die 13 Todesfälle, ergibt sich die Zahl der Personen, die derzeit als ansteckend oder erkrankt gelten: 644. Schätzungsweise 34 davon befinden sich im Krankenhaus. Geschätzt wird, weil das Gesundheitsamt keine Meldungen über Entlassungen bekommt. Von den Krankenhauspatienten müssen nach Informationen von Zeit.de neun intensivmedizinisch versorgt werden. 49 Intensivbetten sind in der Stadt noch frei.

Diese Zahlen meldet das RKI

Aufschluss über die Altersverteilung beim Infektionsgeschehen gibt das Robert-Koch-Institut ( RKI). Durch Verzögerungen in der Datenübermittlung beinhalten die Zahlen des RKI allerdings noch nicht alle bislang gemeldeten Infektionen des Gesundheitsamtes. Das Institut rechnet am Sonntag mit einer Gesamtzahl von 1642 – zur Erinnerung: Die Stadt meldete 1682.

Die meisten Infektionen gab es laut RKI in Dresden bei den 35- bis 59-Jährigen. 616 Fälle zählt das Institut bislang in dieser Altersgruppe. Direkt danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 604 Infektionen. In der Spanne 60 bis 79 sind bislang 233 Fälle bekannt, in der Altersgruppe 80 plus sind es 135. Junge Patienten sind bislang in der Minderheit. Zwischen null und 14 Jahren gibt das RKI aktuell eine Fallzahl von 54 an.

Von fkä