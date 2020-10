Dresden

Dresdens Corona-Ampel steht weiter im roten Bereich. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Freitag auf Samstag um 7 angestiegen und liegt nun bei 64. Das Gesundheitsamt vermeldet 44 neue bestätigte Infektionen und hat die Zahlen der vergangenen Tage – diese waren bereits am Freitag deutlich nach oben korrigiert worden – noch einmal angepasst.

So stehen auf der Neuinfektionsseite vom Freitag nun 33 statt 12 neue Fälle, für Donnerstag 81 statt 69 und für Dienstag 83 statt 31.

Infektionen landen erst später in der Statistik

Der Grund: Durch die stark gestiegenen Infektionszahlen der letzten zwei Wochen schaffe es die Behörde nicht mehr, alle neuen Fälle garantiert auch am Tag ihres Bekanntwerdens zu melden. Das erklärte die Stadtverwaltung vergangene Woche auf DNN-Anfrage. Die Folge: Infektionen landen erst später in der Statistik – gleichwohl das positive Testergebnis schon eher vorlag. Auf die Frage, welchen Einfluss dies auf die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz hat, erklärt die Stadtverwaltung, dass die nachgemeldeten Fälle durchaus im aktuellen Inzidenzwert inbegriffen seien.

Mit einer Inzidenz von aktuell 64 gilt Dresden weiter als Risikogebiet. Die Inzidenz gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.

Weitere Zahlen im Überblick

Von den insgesamt nun 1631 mit Corona infizierten Dresdnern gelten geschätzte 1015 als wieder gesund – 17 mehr im Vergleich zum Vortag. Zieht man diese und die 13 Todesfälle von der Gesamtzahl ab, ergibt sich rein rechnerisch, dass aktuell 603 Dresdner an Corona erkrankt oder mit dem Virus infiziert sind. Sechs Patienten sind neu ins Krankenhaus eingewiesen worden. Damit befinden sich nun schätzungsweise 34 Erkrankte in Kliniken – geschätzt wird, weil das Gesundheitsamt keine Meldungen über Entlassungen bekommt.

Häufigsten Fälle laut RKI bei 35- bis 59-Jährigen

Aufschluss über die Altersverteilung beim Infektionsgeschehen gibt das Robert-Koch-Institut ( RKI). Durch Verzögerungen in der Datenübermittlung beinhalten die Zahlen des RKI allerdings noch nicht alle bislang gemeldeten Infektionen des Gesundheitsamtes. Das Institut rechnet am Samstag mit einer Gesamtzahl von 1553 – zur Erinnerung: Die Stadt meldete 1631.

Die meisten Infektionen gab es laut RKI in Dresden bei den 35- bis 59-Jährigen. 584 Fälle zählt das Institut bislang in dieser Altersgruppe. Direkt danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 570 Infektionen. In der Spanne 60 bis 79 sind bislang 215 Fälle bekannt, in der Altersgruppe 80 plus sind es 132. Junge Patienten sind bislang in der Minderheit. Zwischen null und 14 Jahren gibt das RKI aktuell eine Fallzahl von 52 an.

Von fkä