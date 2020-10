Dresden

Zwölf neue bestätigte Coronainfektionen meldet das Dresdner Gesundheitsamt am Samstag. Damit steht die Gesamtzahl jetzt auf 1188. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte pro 100.000 Einwohnern) ist mit 22 weiter leicht rückläufig. Am Freitag lag der Wert bei 23, am Donnerstag bei 28 und am Mittwoch bei einem vorläufigen Höchstwert von 31.

Verzögerung bei der Datenerfassung

Die Corona-Ampel, zwischenzeitlich auf Gelb für „Erhöhte Wachsamkeit“ gesprungen, steht seit Freitag wieder auf Hellgrün. Der Inzidenzwert von 35, bei der die Maskenpflicht verschärft und auch Sperrstunden eingeführt werden, ist wieder in etwas weitere Ferne gerückt.

Bei den tagesaktuellen Zahlen ist jedoch zunächst Vorsicht geboten. Aufgrund des starken Anstiegs der Neuinfektionen in der vergangenen Woche kommt das Gesundheitsamt mit der Aktualisierung und Datenerfassung kaum hinterher. Zum Teil werden noch Infektionen nachgemeldet, mitunter der Wert aber auch nachträglich nach unten korrigiert. Auf die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz habe dies aber keine Auswirkungen, versichert die Behörde.

Weiter im Zahlen-Dschungel: 13 Infizierte gelten seit Samstag neu als Genesen, insgesamt haben 866 Dresdner die Infektion überstanden. Zieht man diese von den nun 13 von und mit Corona Gestorbenen ab – den jüngsten Todesfall registrierte Dresden am Donnerstag – ergibt dies: 309 Personen sind derzeit noch ansteckend. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert, weil die Genesung nicht bestätigt, sondern nur angenommen wird, wenn sich der Betroffene 14 Tage nach dem positiven Coronatest nicht mehr in ärztlicher Behandlung befindet.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) zählt für Dresden aktuell 1174 Coronafälle. Die Zahlen werden vom Gesundheitsamt an die Behörde weitergeleitet, sodass bei der Meldekette gelegentlich Verzögerungen entstehen. Nach Angaben des RKI steckten sich in der Landeshauptstadt am häufigsten Menschen mit dem Virus an, die zwischen 15 und 34 Jahre alt sind. In dieser Altersgruppe zählte das Institut 449 Infizierte. Darauf folgen die 35- bis 59-Jährigen mit 434 Infektionen. Bei den 60- bis 79-Jährigen zählt das Institut 165 Fälle. 80 Jahre und älter sind 85 Betroffene. Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre erfasst die RKI-Statistik 41 Fälle.

Von fkä