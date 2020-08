Dresden

Der Montag bleibt coronafrei. Laut den aktuellen Zahlen der Stadt gibt es aktuell keine nachgewiesene Neuinfektion mit dem Virus. Am Sonnabend hingegen meldete das Rathaus vier neue Fälle, am Sonntag waren es zwei.

Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau

Mit den Neuinfektionen vom Wochenende steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle in Dresden auf 668. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt jedoch nur bei 27 – der Großteil der Patienten hat die Erkrankung bereits überwunden. 77 Menschen benötigten seit Ausbruch der Pandemie eine stationäre Behandlung. Seit 8. Juli sind die Krankenstationen frei von Coronapatienten.

Trotz der beinahe täglich neuen Fälle leuchtet die Corona-Ampel der Elbestadt nach wie vor grün. 2,5 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern berechnet das Gesundheitsamt aktuell.

Meiste Betroffene zwischen 35 und 59 Jahren

Auch das Robert-Koch-Institut ( RKI) hat aktuell für Dresden 668 Corona-Infektionen registriert. Nach Angaben des RKI steckten sich in der Landeshauptstadt am häufigsten Menschen mit dem Virus an, die zwischen 35 und 59 Jahre alt sind. In dieser Altersgruppe zählte das Institut 279 Infizierte, davon 148 Männer und 131 Frauen.

In den anderen Altersgruppen sehen die Zahlen wie folgt aus: In der Spanne von 15 bis 34 zählt das RKI 236 Coronafälle. Es handelt sich um 120 Männer und 116 Frauen. Im Bereich 60 bis 79 Jahre sind es bisher 85 Patienten, davon sind 44 männlichen und 41 weiblichen Geschlechts. 80 Jahre und älter sind 48 Betroffene, darunter 18 Männer und 30 Frauen.

20 Infizierte unter 15 Jahren

Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre erfasst die RKI-Statistik 20 Fälle. Im Einzelnen handelt es sich um sechs Jungen und fünf Mädchen im Alter von null bis vier Jahren sowie fünf Jungen und vier Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Zehn Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle liegt weiter stabil bei zehn. Seit 25. Mai ist diese Zahl unverändert. Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) waren sieben der Verstorbenen Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

Von lc