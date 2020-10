Dresden

Das Gesundheitsamt meldet neun Coronafälle am Montag. Die Zahl vom Sonntag korrigiert die Behörde zudem von anfänglichen zehn auf 17. Damit steigt der 7-Tage-Inzidenzwert zum Wochenstart um zwei auf 28. Die Corona-Ampel leuchtet nach wie vor gelb.

Fälle landen erst später in der Statistik

Die täglichen Coronazahlen des Gesundheitsamtes gelten aktuell unter Vorbehalt. Denn durch die stark gestiegenen Infektionszahlen der letzten zwei Wochen schaffe es die Behörde nicht mehr, alle neuen Fälle garantiert auch am Tag ihres Bekanntwerdens zu melden. Das erklärte die Stadtverwaltung am Freitag auf DNN-Anfrage.

Die Folge: Infektionen landen erst später in der Statistik – gleichwohl sie schon eher erfasst wurden. Ein Beispiel: Am Sonnabend meldete das Gesundheitsamt insgesamt 1188 Infizierte seit Pandemiebeginn. Am Sonntag waren es plötzlich 1218 – obwohl die Statistik nur zehn Neuinfektionen anzeigte. Demnach gab es am Sonnabend deutlich mehr Neuinfektionen als die zunächst gemeldeten zwölf. Da die nachgetragenen Fälle rückwirkend dem Tag ihres Bekanntwerdens zugeordnet werden, würden sie die 7-Tage-Inzidenz nicht verfälschen, versichert das Gesundheitsamt. Am Beispiel bedeutet das, die zusätzlichen Fälle vom Sonnabend stehen in der Statistik auch beim Sonnabend, obwohl die Stadt sie erst am Sonntag veröffentlichte.

Corona-Ampel leuchtet gelb

Dresdens Corona-Ampel leuchtet am Montag gelb. Die Ampel fungiert als Frühwarnsystem der Stadt, um die Pandemielage einzuschätzen. Sie beinhaltet fünf Stufen zum Infektionsgeschehen, die sich am Inzidenzwert orientieren. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eines Landkreises oder einer Stadt binnen sieben Tagen an. Ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen schaltet die Ampel auf Orange, Stufe vier von fünf wäre erreicht.

Ausweitung der Maskenpflicht und Sperrstunde möglich

Am Donnerstag beriet die sächsische Staatsregierung über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie. Geplant ist die Ausweitung der Maskenpflicht, die unter anderem an Haltestellen und auf Behördenfluren gelten soll. Außerdem sind weitere Einschnitte bei privaten Feiern geplant. Bei einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen sollen noch 25 Teilnehmer, bei einem Wert von 50 nur noch 10 Menschen erlaubt sein. Was Kneipen und Restaurants angeht, droht ab 35 Neuinfektionen eine Sperrstunde ab 23 Uhr, steigt der Wert auf 50, schon ab 22 Uhr.

892 Genesene, 16 stationäre Fälle, 57 freie Intensivbetten

Trotz steigender Fallzahlen: Das Gesundheitsamt schätzt, dass 892 der insgesamt 1246 Covid-19-Patienten mittlerweile genesen sind. Was die Erkrankten angeht, meldet die Behörde aktuell 16 stationäre Fälle. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert. Laut Zeit Online liegen sechs Corona-Patienten in Dresden auf der Intensivstation. Von den 294 Intensivbetten der Landeshauptstadt seien derzeit 57 leer.

Von lc