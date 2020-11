Dresden

Trotz der seit Anfang des Monats geltenden Beschränkungen breitet sich das Virus in der Elbstadt weiterhin ungebremst aus. 207 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch für Dresden. Zehn Patienten mussten wegen ihrer Covid-19-Erkrankung in die Klinik. Zudem sind drei weitere Patienten am Coronavirus verstorben.

47 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Mit den drei neuen Todesfällen steigt die Zahl der Menschen, die in Dresden an Corona starben, auf 47. In Relation zur Gesamtfallzahl liegt die Sterberate nach eigener Berechnung bei 0,86 Prozent. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das Robert-Koch-Institut hat inzwischen alle 44 Todesfälle statistisch erfasst. Den Angaben zufolge sind 25 Männer und 19 Frauen an den Folgen von Corona verstorben. Acht Männer und drei Frauen waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, 17 Männer und 16 Frauen 80 Jahre und älter. Viele der Todesopfer sollen an Vorerkrankungen gelitten haben.

7-Tage-Inzidenz bei 143,5 in Dresden

Was die Geschwindigkeit der Virusausbreitung angeht, steht Dresden aktuell bei einer 7-Tage-Inzidenz von 143,5. Das bedeutet, in den letzten sieben Tagen haben sich pro 100 000 Einwohner im Schnitt 143,5 Menschen angesteckt. Das Gesundheitsamt meldet 207 Neuinfektionen am Mittwoch, wodurch die Gesamtfallzahl für Dresden auf 5434 steigt. Davon gelten 3509 Personen wieder als genesen, das sind 46 mehr als am Vortag.

56 Intensivpatienten in Dresdner Kliniken

Mit steigenden Infektionszahlen nimmt auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zu. Das Gesundheitsamt meldet diesbezüglich am Mittwoch zehn neue Klinikaufnahmen. Zahlen zu den Intensivpatienten hat die Stadt nicht. Eine DNN-Anfrage beim Städtischen Klinikum ergab, dass dort aktuell (Stand Mittwochabend) 97 Covid-Patienten inklusive Verdachtsfälle liegen – das sind zehn mehr als am Dienstag. Wie es aus der Pressestelle des Klinikums heißt, befinden sich 24 von ihnen auf der Intensivstation.

Im Universitätsklinikum wurden laut Pressesprecher Holger Ostermeyer zuletzt (Stand Dienstagnachmittag) 71 Corona-Patienten versorgt, davon 32 in intensivmedizinischer Behandlung. Laut der Website Zeit Online, welche seine Daten vom Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI) bezieht, sind aktuell noch 43 Intensivbetten in Dresden frei, wobei hier zu beachten ist, dass diese Zahl nicht immer auf den aktuellsten Zahlen der Kliniken beruht.

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das in Dresden am Mittwoch 5181 Coronafälle zählt. Die Abweichung zur Zahl des Gesundheitsamtes ergibt sich durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedlichen Meldezeitpunkten. Von den dem RKI bekannten Fällen gehen die meisten (1958 Infektionen) auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen, dicht gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen mit 1724 Infektionen. Bei den 60-79-Jährigen fielen 746 Tests positiv aus. 462 Infizierte fallen in die Gruppe derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind. Junge Infizierte gibt es bislang vergleichsweise wenig. Kleinkinder bis vier Jahre infizierten sich 66 mal, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 224 mal.

Fälle in Dresdner Kitas, Schulen und Pflegeheimen

Wie sich das Virus in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ausbreitet, zeigt eine Übersicht der Stadtverwaltung. Nach dieser befinden sich am Mittwoch 833 Kinder aus 34 Kitas und 1457 Schüler aus 70 Schulen in Quarantäne. Zudem zählt die Stadt 284 Quarantänefälle in acht Pflegeeinrichtungen und eine isolierte Person in einer Asyleinrichtung,

Von lc