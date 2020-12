Dresden

Nun ist eingetreten, was viele bereits befürchteten: Was die Behandlung von Covid-19-Patienten angeht, sind Dresdens Intensivstationen am Limit. Wie das Gesundheitsamt am Mittwoch in seinen täglichen Zahlen meldet, gibt es für schwere Krankheitsverläufe keine freien Intensivbetten mehr. Gleichzeitig ist kein Rückgang der Neuinfektionen in Sicht: Die Landeshauptstadt knackt am Mittwoch die 400er-Marke der 7-Tage-Inzidenz.

Keine freien Intensivbetten mehr

Die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes zeigen, dass die Kapazitäten der Dresdner Intensivstationen ausgeschöpft sind. Alle 87 für Covid-19-Patienten bereitgestellten Intensivbetten sind laut Stadtverwaltung belegt. Was die Normalstationen betrifft, sind aktuell noch 37 Betten für Coronafälle frei. 363 sind bereits belegt, was eine Auslastung von 91 Prozent ausmacht. Die Stadt bezieht sich bei ihren Angaben auf die Zahlen der Zentralen Krankenhausleitstelle Dresden/Ostsachsen, welche die Verteilung der Corona-Patienten koordiniert. Bei den stationär behandelten Patienten kann es sich um Menschen handeln, die in Dresden wohnhaft sind oder aus dem Dresdner Umland kommen. Die Stadt meldet am Mittwoch 32 weitere Klinikaufnahmen im Zusammenhang mit Corona.

169 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Darüber hinaus meldet das Rathaus am Mittwoch fünf neue Corona-Tote. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Dresden 169 Patienten am Coronavirus verstorben. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handele, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war. Die Sterblichkeit liegt nach eigenen Berechnungen bei 1,52 Prozent.

Das Robert-Koch-Institut gibt Aufschluss über die Alters- und Geschlechterverteilung der Verstorbenen. Bislang (Stand 16. Dezember, 0 Uhr) erfasste das Institut 164 Covid-19-Tote in Dresden, von denen der Großteil (128) 80 Jahre und älter war. Hier zählt das RKI 58 männliche und 70 weibliche Opfer. Des Weiteren verstarben 26 Männer und neun Frauen zwischen 60 und 79 Jahren. Jünger war bislang nur eine Verstorbene, die in die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen fällt.

Zahl der Genesenen und aktive Infektionen

Die Gesamtzahl der bisherigen Coronafälle in Dresden steigt am Mittwoch auf 11113. Davon sind 7114 jedoch wieder genesen. Das sind 266 mehr im Vergleich zum Dienstag. Bei dieser Angabe handelt es sich laut Stadtverwaltung um einen Schätzwert. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Gesamtzahl der bisherigen Infektionen ab, kommt man am Mittwoch auf 3830 aktive Corona-Fälle in Dresden (+ 55 zum Dienstag).

Inzidenzwert der Stadt liegt bei 401,1

Mit 326 Neuinfektionen erreicht Dresden am Mittwoch eine 7-Tage-Inzidenz von 401,1. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt liegt laut RKI aktuell bei 179,8. Die Bundesbehörde berechnet für Dresden aktuell eine Inzidenz von 344,5 Neuinfektionen. Hier ist jedoch zu beachten, dass die städtischen Angaben im Vergleich zum RKI auf den aktuellsten Fallzahlen beruhen. Seit Montag gilt die Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats mit weitreichenden Ausgangsbeschränkungen und einem Ausschank- sowie Konsumverbot von Alkohol im öffentlichen Raum.

Wer sich in Dresden mit Corona ansteckt

Über die Altersverteilung der Infizierten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) Auskunft, das die Fallzahlen von den Gesundheitsämtern erhält. Bislang erfasste das Institut 10774 Coronafälle in Dresden. Dabei handelt sich um 4908 männliche und 5866 Personen. Unter den Infizierten sind 110 Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahre, davon 60 Jungen und 50 Mädchen. In der Altersgruppe fünf bis 14 Jahren steckten sich 497 Kinder und Jugendliche an, davon 252 männlichen und 245 weiblichen Geschlechts.

Höchste Infektionsrate bei den über 80-Jährigen

Die 35- bis 59-Jährigen stecken sich numerisch am Häufigsten an, hier zählt das RKI 4094 Coronafälle, von denen 1864 auf das Konto der Männer und 2230 auf das Konto der Frauen gehen. Danach folgen die 60- bis 79-Jährigen mit 1504 Infizierten, 695 davon sind männlich, 809 weiblich. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen sind 3333 Infektionen erfasst, wobei es sich um 1645 Männer und 1688 Frauen handelt. 560.693 Einwohner lebten zum 30. September in Dresden. Damit ergibt sich eine Infektionsrate von 1,92 Prozent über alle Bevölkerungsgruppen hinweg, wenn man die aktuelle Zahl des RKI verwendet.

Ausbrüche in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Seit Montag sind die Kindertagesstätten und Schulen in Dresden geschlossen. Nur eine Notbetreuung ist noch gewährleistet. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch Quarantänemaßnahmen für 46 Kindertagesstätten mit 1032 Betroffenen sowie für 72 Schulen mit 1933 Betroffenen. Hinzu kommen elf Pflegeeinrichtungen mit 115 Personen in Quarantäne.

