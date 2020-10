Dresden

27 weitere Personen haben sich in der Landeshauptstadt mit dem Coronavirus angesteckt. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen am Donnerstag auf 953. Wie die aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung zeigen, befinden sich zudem zwei weitere Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung.

Corona-Ampel steht kurz vor der nächsten Phase

Durch die vielen Neuinfektionen liegt die durchschnittliche Fallzahl pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in Dresden aktuell bei 19,2. Steigt diese Kennzahl weiter auf 21, schaltet die „Corona-Ampel“ der Stadt von Dunkel- auf Hellgrün. Dann würde die sogenannte „Stufe des Wachstums“ beginnen. In dieser geht es laut Angaben der Stadt darum, eine unspezifische Weiterverbreitung von Neuinfektionen zu verhindern. Neben den schon bekannten Quarantänemaßnahmen und der Kontaktpersonenermittlung müsse eine genaue Analyse stattfinden, in welchen Institutionen und Zusammenhängen häufige Ansteckungen stattgefunden haben. Auf dieser Grundlage würden gezielt Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet.

799 Genesene, 142 aktive Infektionen

Trotz steigender Fallzahlen: 799 ehemalige Patienten haben ihre Covid-19-Infektion bereits überwunden und gelten als genesen. Zieht man die Zahl der Genesenen und die bisherigen Sterbefälle von der Gesamtfallzahl ab, ergeben sich aktuell 142 aktive Infektionen. Elf werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Seit Ausbruch der Pandemie waren 96 Covid-19-Patienten in Dresden in stationärer Behandlung.

Meiste Betroffene zwischen 15 und 34 Jahren

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) zählt für Dresden aktuell 928 Coronafälle. Die Zahlen werden vom Gesundheitsamt an die Behörde weitergeleitet, sodass bei der Meldekette gelegentlich Verzögerungen entstehen. Nach Angaben des RKI steckten sich in der Landeshauptstadt am häufigsten Menschen mit dem Virus an, die zwischen 15 und 34 Jahre alt sind. In dieser Altersgruppe zählte das Institut 355 Infizierte, davon 196 Männer und 159 Frauen.

Darauf folgen die 35- bis 59-Jährigen. Hier kommt das RKI auf 342 Infektionen, von denen 179 auf das Konto der Männer und 163 auf das Konto der Frauen gehen. Bei den 60- bis 79-Jährigen zählt das Institut aktuell 127 Betroffene, davon 61 männlichen und 66 weiblichen Geschlechts. 80 Jahre und älter sind 71 Betroffene, darunter 31 Männer und 40 Frauen. Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre erfasst die RKI-Statistik 33 Fälle. Im Einzelnen handelt es sich um acht Jungen und fünf Mädchen im Alter von null bis vier Jahren sowie 14 Jungen und sechs Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Zwölf Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie

Die Zahl der Todesfälle liegt in Dresden bei 12. Das Robert-Koch-Institut hat die Todesfälle erfasst. Laut diesen Angaben waren neun der Verstorbenen Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, fünf Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

