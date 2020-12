Dresden

189 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Stadt Dresden am 24. Dezember in die Corona-Statistik aufnehmen müssen. Dieser Wert ist vergleichsweise moderat (Mittwoch: 464 Neuinfektionen), die Zahl der aktiven Fälle ist um mehr als 300 zurückgegangen. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt aber weit über 300.

216 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Drei weitere Corona-Tote meldet die Stadt am 24. Dezember. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Dresden 216 Patienten am Coronavirus verstorben. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handele, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war. Die Sterblichkeit liegt nach eigenen Berechnungen bei 1,56 Prozent (unverändert zum Vortag).

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) gibt Aufschluss über die Alters- und Geschlechterverteilung der Verstorbenen. Bislang (Stand 24. Dezember) erfasste das Institut in seinen Daten 213 Covid-19-Tote in Dresden, von denen der Großteil (161) 80 Jahre und älter war. Hier zählt das RKI 75 männliche und 86 weibliche Opfer. Des Weiteren verstarben 36 Männer und 15 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren. Jünger war bislang nur eine Infizierte, die in die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen fällt.

Zahl der Genesenen und aktive Infektionen

Seit Beginn der Pandemie zählt das Gesundheitsamt 13.831 Coronafälle in Dresden. Am Donnerstag meldet die Behörde moderate 189 Neuinfektionen – am Vortag mussten 464 neue Fälle in die Statistik aufgenommen werden.

Darüber hinaus gelten 9329 ehemalige Patienten wieder als genesen. Das sind 515 mehr im Vergleich zum Mittwoch. Bei dieser Angabe handelt es sich um einen Schätzwert. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, kommt man am Donnerstag auf 4286 bekannte aktive Coronafälle in Dresden – das sind 329 weniger als am Vortag. Dieser Wert könnte vorsichtig optimistisch stimmen.

Inzidenzwert der Stadt liegt bei 371,4

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag nach Berechnungen des Gesundheitsamtes bei 371,4 und ist damit erstmals seit dem 20. Dezember wieder gefallen (Mittwoch: 388,7).

Allgemein gilt, dass die Kontaktnachverfolgung nur bis zu einem Wert von 50 noch ausreichend möglich ist. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag einen Wert von 329,2 errechnet (+ 18,8). Die Abweichung von den städtischen Zahlen kommt so zustande, dass das RKI aufgrund von unterschiedlichen Meldezeitpunkten mit älteren Fallzahlen rechnet als das Gesundheitsamt. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt der 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 196,2.

Auslastung der Intensivbetten in Dresden gestiegen

Die Situation in Dresdens Kliniken bleibt angespannt. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 12 weitere Klinikaufnahmen im Zusammenhang mit Corona. Das täglich aktualisierte Dashboard der Stadtverwaltung zeigt, dass derzeit 296 (- 5) Krankenhausbetten auf Dresdner Normalstationen mit Covid-Patienten belegt sind. 53 Nicht-Intensivbetten sind laut Angaben der Stadt noch frei. Das entspricht einer Bettenauslastung von 85 Prozent.

Was schwere Krankheitsverläufe angeht, berichtet die Stadt am Mittwoch von 95 Covid-Intensivpatienten (+ 8). 11 Intensivbetten sind derzeit noch verfügbar. Das entspricht einer Auslastung von 90 Prozent. Die Stadt bezieht sich bei ihren Angaben auf die Zahlen der Zentralen Krankenhausleitstelle Dresden/Ostsachsen, welche die Verteilung der Corona-Patienten koordiniert. Bei den stationär behandelten Patienten kann es sich um Menschen handeln, die in Dresden wohnhaft sind oder aus dem Dresdner Umland kommen.

Wer sich in Dresden mit Corona ansteckt

Über die Altersverteilung der Infizierten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts Auskunft, das die Fallzahlen von den Gesundheitsämtern erhält. Laut RKI erkrankten bislang 6101 männliche (+ 216) und 7449 weibliche Personen (+ 246) in Dresden an Corona. Unter den Infizierten sind beziehungsweise waren 139 Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahre (+ 3), darunter 77 Jungen und 62 Mädchen. In der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen sind 599 (+ 11) Infektionen erfasst, wobei es sich um 302 Jungen und 297 Mädchen handelt. In der Kohorte der 15- bis 34-Jährigen gab es laut RKI bislang 4078 (+ 118) Coronafälle, von denen 2000 auf das Konto der Männer und 2078 auf das der Frauen gehen.

Die meisten Infektionen bei 35- bis 59-Jährigen

Die 35- bis 59-Jährigen stecken sich in Dresden numerisch am Häufigsten an, 5128 (+ 181) Infektionen in dieser Altersgruppe zählt das RKI aktuell. 2311 Männer und 2817 Frauen sind beziehungsweise waren betroffen. Bei den 60- bis 79-Jährigen traf es bislang 1953 Personen (+ 103), von denen 897 männlich und 1056 weiblich sind. Hinzu kommen 1653 Personen (+ 46), die 80 Jahre und älter sind – 514 Männer und 1139 Frauen. 560.693 Einwohner lebten zum 30. September in Dresden. Damit ergibt sich eine Infektionsrate von 2,41 Prozent (+ 0,08) über alle Bevölkerungsgruppen, wenn man die aktuelle Gesamtfallzahl des RKI verwendet.

Ausbrüche in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Seit vergangener Woche sind die Kindertagesstätten und Schulen in Dresden geschlossen. Nur eine Notbetreuung ist noch gewährleistet. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag Quarantänemaßnahmen für 40 Kindertagesstätten mit 711 Betroffenen sowie für 42 Schulen mit 805 Betroffenen. Hinzu kommen sechs Pflegeeinrichtungen mit 34 Personen in Quarantäne. Alle Werte sind gegenüber dem Vortag gesunken.

