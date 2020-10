Dresden

13 neue Fälle meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen in der Landeshauptstadt auf 1060. Laut Zeit Online (Stand Montag, 9 Uhr) befinden sich in Dresden aktuell acht Corona-Patienten in intensivmedizinischer Betreuung.

Corona-Ampel zeigt gelbe 27

Um die Pandemielage einzuschätzen, nutzt die Stadt seit Ende Mai die sogenannte Corona-Ampel. Das Frühwarnsystem beinhaltet fünf Stufen zum Infektionsgeschehen, die sich an der durchschnittlichen Fallzahl pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen orientieren. In Dresden liegt diese Kennzahl am Dienstag bei 27 – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Montag. Auf der Corona-Ampel bedeutet das die Farbe gelb beziehungsweise Stufe 3: „Phase der erhöhten Wachsamkeit“.

Ausschankverbote und Schließung von Hotspots möglich

Neben den schon bekannten Quarantänemaßnahmen und der Kontaktpersonenermittlung müsse in der dritten Stufe eine genaue Analyse der Infektionsorte, der Altersgruppen und der Umstände der Ansteckung stattfinden. Auf dieser Grundlage würden gezielt Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet. Das können laut Gesundheitsamt nächtliche Ausschankverbote sein, aber auch eine Erweiterung der Maskenpflicht oder die Schließung verschiedener Hotspots.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sind bereits seit Freitag untersagt. Das Verbot gilt laut Stadtverwaltung solange bis die Corona-Ampel wieder auf Stufe 1 zurückschaltet, die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen dürfte dann nicht höher als 20 sein.

Striezelmarkt auf der Kippe

Was ein weiteres Wachsen der Infektionszahlen im Falle des Striezelmarkts bedeuten würde, ist bereits klar. Wie der Oberbürgermeister Dirk Hilbert erklärte, würden dann die Zäune „scharf gestellt“ und Einlasskontrollen sowie eine Nachverfolgung in den Gastronomiebereichen folgen. Ab 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen müsste der Striezelmarkt ganz dicht machen. Denn dann wäre Stufe 5 erreicht, die Stadt spricht dann von „epidemischer Ausbreitung“ des Virus.

223 aktive Infektionen, 14 stationäre Fälle

Trotz dramatisch steigender Fallzahlen: 825 ehemalige Covid-19-Patienten gelten mittlerweile als genesen. Zieht man die Zahl der Genesenen und die bisherigen Sterbefälle von der Gesamtfallzahl ab, ergeben sich aktuell 223 aktive Infektionen. 14 davon werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

Meiste Betroffene zwischen 15 und 34 Jahren

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) zählt für Dresden aktuell 1043 Coronafälle. Die Zahlen werden vom Gesundheitsamt an die Behörde weitergeleitet, sodass bei der Meldekette gelegentlich Verzögerungen entstehen. Nach Angaben des RKI steckten sich in der Landeshauptstadt am häufigsten Menschen mit dem Virus an, die zwischen 15 und 34 Jahre alt sind. In dieser Altersgruppe zählte das Institut 402 Infizierte. Darauf folgen die 35- bis 59-Jährigen mit 379 Infektionen. Bei den 60- bis 79-Jährigen zählt das Institut 146 Fälle. 80 Jahre und älter sind 77 Betroffene. Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre erfasst die RKI-Statistik 39 Fälle.

60 Intensivbetten stehen zur Verfügung

In den Krankenhäusern der Landeshauptstadt gibt es laut Informationen von Zeit online 294 Intensivbetten. 219 sind von Patienten ohne Corona-Erkrankung belegt. Acht Corona-Patienten werden in Dresdner Krankenhäusern intensivmedizinisch betreut. 67 Intensivbetten stehen aktuell zur Behandlung weiterer Patienten zur Verfügung.

Zwölf Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie

Die Zahl der Todesfälle liegt in Dresden bei 12. Das Robert-Koch-Institut hat die Todesfälle erfasst. Laut diesen Angaben waren neun der Verstorbenen Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, fünf Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

