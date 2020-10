Dresden: Coronafall an Grundschule Weixdorf

Dresden

In der Grundschule Weixdorf gibt es einen positiven Corona-Fall. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Fünf Klassen müssen abgesondert werden. Das Gesundheitsamt ist dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln. Die Eltern werden informiert.

Bereits am Mittwoch informierte das Rathaus über jeweils einen positiven Test an der 30. Oberschule in der Neustadt und der 102. Grundschule in der Johannstadt. Damit ist das Coronavirus seit Beginn des neuen Schuljahres an insgesamt sieben Einrichtungen aufgetreten.

Informationen zum Corona-Geschehen gibt es im Internet unter www.dresden.de/corona.

Von DNN