Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) wurde deutlich: „Wir erzählen hier viel von Verkehrswende und Öffentlichem Personennahverkehr. Und dann werden wir mit diesen Defiziten allein gelassen“, erklärte Hilbert am Donnerstag auf der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) in Weinböhla. Grund für den Zorn: Der Freistaat Sachsen ist eines von zwei Bundesländern, die die coronabedingten Verluste des ÖPNV nicht vollständig übernehmen.

Einstimmig verabschiedete die Verbandsversammlung einen Änderungsantrag der Dresdner Vertreter, mit dem VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen einen klaren Verhandlungsauftrag erhält: Er soll in Gesprächen mit dem SPD-geführten Wirtschaftsministerium dafür sorgen, dass der Freistaat die Geldbörse öffnet.

Defizite schlagen auf die Kommunen durch

Denn, so Michael Harig ( CDU), Landrat des Landkreises Bautzen und Vorsitzender des Zweckverbandes, die Defizite der Verkehrsunternehmen schlagen auf die Haushalte der Kommunen durch. Was für Dresden heißt: Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) benötigen in diesem Jahr einen städtischen Zuschuss von 63,5 Millionen Euro, wie Finanzvorstand Andreas Hemmersbach gegenüber den DNN erklärte.

Der Zuschussbedarf des ÖPNV wird in Dresden mit den Gewinnen des städtischen Konzerns Technische Werke Dresden (TWD) ausgeglichen. Hauptsächlich die Versorgungsunternehmen Stadtwerke Dresden GmbH und Energie Sachsen Ost AG subventionieren mit ihren Ergebnissen die DVB, doch auch diese beiden Geldgeber rechnen wegen der Coronakrise mit Einbußen.

Verkauf von Einzelkarten ist zusammengebrochen

Die DVB stehen laut Hemmersbach zwar bei den Abonnement-Karten relativ stabil da und hätten kaum Kündigungen zu verzeichnen. Dafür sei das sogenannte Bargeschäft eingebrochen. Der Verkauf von Einzelkarten, Viererkarten oder Tageskarten liege bei zwei Dritteln des Vorjahresniveaus. Einbußen gebe es auch bei den Kombitickets, da Großveranstaltungen wie Messen, Konzerte oder Kongresse wegen der Coronaregeln nicht stattfinden können.

Weniger Zuwachs bei den Abonnements als geplant

Aber auch bei den Abonnements ist nicht eitel Sonnenschein – die DVB hatten mit höheren Zuwachsraten geplant. „Das hätten wir ohne Corona durchaus auch erreicht“, so der Finanzvorstand. Potenzielle Nutzer hätten sich aber nach Ausbruch der Pandemie lieber doch nicht langfristig an das ÖPNV-Unternehmen gebunden.

Das Geld fehlt in der Kasse und wird letztlich auch der Stadtkasse fehlen. Zumal die Aussichten für Herbst und Winter sowie das Jahr 2021 auch nicht gerade rosig sind. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Dresden bedrohlich an, noch kann niemand seriös prognostizieren, wie sich das auf die Fahrgastzahlen von Straßenbahnen und Bussen auswirkt.

Subventionen für Freizeitticket sind bedroht

Der Freistaat ersetzt aber nur 70 Prozent der coronabedingten Einnahmeausfälle im ÖPNV, was Hilbert und die VVO-Verbandsvertreter wenig erfreut. Zumal es durchaus noch andere finanzielle Risiken für die DVB gibt, die auf die Kappe des Freistaats gehen. 4850 Dresdner Schüler nutzen im Monat das SchülerFreizeitTicket, das 10 Euro kostet. Der günstige Preis ist möglich, da Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) 15 Euro pro Ticket aus seinem Etat finanziert. Doch die Finanzierung ist nur bis Jahresende gesichert.

„Es sind fast 5000 Schüler in Dresden betroffen. Wir brauchen schnell Klarheit“, fordert Hemmersbach. Aktuell laufen Tarifverhandlungen und damit werden weitere Kostensteigerungen auf die DVB und letztlich die Landeshauptstadt Dresden zukommen.

5,3 Prozent Zuwachs beim Jobticket

Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Die Zahl der Nutzer eines Jobtickets ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent gestiegen. Nutzten im August 2019 24 093 Arbeitnehmer das Angebot, so waren es in diesem Jahr bereits 25 389 Nutzer. Laut VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen sind Unternehmen wie Globalfoundries, Heliatek oder LOVOO neu hinzugekommen, aber auch Institutionen wie die Diakonie Dresden oder die Johanniter Unfallhilfe. Auch der Einzelhandelskonzern REWE gehört neuerdings zu den Partnern für das Jobticket. 2016 hatte das Tarifangebot noch 18 972 Nutzer. 2018 waren es 22 266 Arbeitnehmer, die das Jobticket nutzen konnten.

Von Thomas Baumann-Hartwig