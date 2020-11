Wer muss in Quarantäne? - Coronafall in der Schule? Das müssen Eltern in Dresden wissen

In meiner Schule gab es einen Coronafall – was ist jetzt zu tun? Dresdens Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) erklärt in einem Elternbrief, wer in Quarantäne muss und wie sich die Eltern verhalten sollten.