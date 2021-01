Dresden

Ba-bu-ca-bi – mit diesen vier Silben haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) im August 2020 auf ihr frisch gestartetes Leihradsystem Mobibike und die immer zahlreicher werdenden Mobipunkte in Dresden aufmerksam gemacht. Dort können Kunden seit 17. August nicht nur Bus und Bahn (Ba und Bu) sowie Leihautos von Teilauto (Ca), sondern eben auch Mobibikes (Bi) bekommen – im Zusammenspiel mit Elektroladesäulen ein dickes Mobilitätsbündel mit Alternativen zum eigenen Auto mit Verbrennermotor.

Drei Silben haben Babucabi aber anschließend ordentlich zugesetzt: Co-ro-na. Trotz der Pandemie werde in diesem Jahr aber kräftig am Mobipunktsystem gewerkelt, verspricht Julia Keller, die Projektverantwortliche bei den DVB.

DVB planen 17 neue Mobipunkte in Dresden in diesem Jahr

17 neue Mobipunkte sollen 2021 zu den bisher 26 hinzukommen. Dazu werden in den nächsten Tagen noch einige fertig, die eigentlich 2020 geplant waren, deren Einweihung sich aber aufgrund von Corona verzögerte. Julia Keller freut sich, dass mit dem Alaunplatz eine Station in der Äußeren Neustadt fertig wurde und mit dem Bischofsplatz eine im Hecht vor der Vollendung steht. Denn dort werden die Mobipunkte dringend gebraucht. Weil Parkplätze in beiden Stadtteilen rar sind, greifen Neustädter und Hechtbewohner gerne auf die Mietautos von Teilauto zurück. Mit einem vergleichsweise hohen Studentenanteil wird auch ein großer Nutzerkreis für die Mobibikes vermutet.

Hier sind 2021 neue Mobipunkte geplant Postplatz Josephinenstraße Bürgerwiese Sachsenallee Bahnhof Neustadt Louisenstraße Elbepark Hellerau Körnerplatz Plattleite Niederwaldstraße Alemannenstraße Karcherallee Strehlener Platz TU Mommsenstraße Altcotta Liststraße

Doch so genau weiß das noch niemand. Denn die Nutzungszahlen des mit DVB-Namen komplett neu gestarteten Fahrradverleihsystems sind noch nicht wirklich aussagekräftig, wie Nextbike-Sprecherin Mareike Rauchhaus sagt. Nur soviel lasse sich sicher sagen: „Wir hatten einen sehr guten Start, besser als erwartet.“ Hatte es im letzten Monat mit SZ-Bikes noch etwa 1000 neue Nutzeranmeldungen gegeben, waren es im August allein fast 7200.

Das neue Hybridsystem, das die Abgabe an Mobipunkten mit zehn Freiminuten belohnt, aber an ausgewiesenen Straßen auch das kostenfreie Abstellen ermöglicht, werde gut angenommen. „So etwas hat in dieser Geschwindigkeit nur Dresden aufgebaut“, lobt Mareike Rauchhaus. Vorteil sei, dass die Nutzer, die Fahrräder dort abstellen, wo es auch Platz dafür gibt.

Im September und Oktober gab es mehr als 100.000 Fahrten

Auch Julia Keller berichtet von einem guten Start. Nach mehr als 40.000 Fahrten in den reichlich zwei Wochen des Startmonats August gab es in September und Oktober jeweils etwa 100.000 Fahrten. Das sei ein sehr guter Wert, zumal in Studenten und Touristen große Nutzergruppen fehlten.

Dass dann im Dezember ein Lockdown hinzukam, merkt man an einem Einbruch der Nutzungszahlen um mehr als die Hälfte. Üblich sei ein Minus von etwa 20 bis 30 Prozent in der kalten Jahreszeit, sagt Mareike Rauchhaus. „Wir müssen eigentlich ein coronafreies Jahr abwarten, um eine verlässliche Bilanz ziehen zu können“, sagt sie daher.

DVB suchen Mitstreiter für Leihlastenräder Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) suchen Mitstreiter für eine Ausweitung des Mobibike-Konzepts mit Lastenrädern. Anders als das vor allem von Ehrenamtlichen getragene und vom Fahrradclub ADFC organisierte Konzept „Frieda und Friedrich“ (www.friedaundfriedrich.de), das Lastenräder meist zur ganztägigen Ausleihe an festen Stationen kostenlos anbietet, sollen die DVB-Leihräder wie die Mobibikes im Hybridsystem und mit minutengenauer Ausleihe angeboten werden. Zugleich sollen in punkto Wartung und Verfügbarkeit die gleichen Standards gelten wie für die Mobibikes. Das gehe jedoch nicht ohne Kooperationspartner, meint DVB-Projektverantwortliche Julia Keller. Diese sieht sie vor allem in Lebensmittelhändlern und Unternehmen. Probleme sind vor allem die Anschaffungskosten, die Wartung und die Sicherheit. Lastenräder mit elektronischem Hilfsmotor sind in etwa für das fünf bis zehnfache normaler Zweiräder zu haben und fordern mehr Aufwand und Know-how in der Wartung. Gleichzeitig müssen sie wegen ihres vergleichsweise hohen Wertes sehr gut gegen Diebstahl gesichert werden. Bisher gebe es in noch keiner Stadt ein gängiges Lastenrad-Flottensystem, meint Nextbike-Sprecherin Mareike Rauchhaus. Nur Pilotprojekte sind ihr bekannt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben für die Einführung des Lastenradangebots noch kein Datum gesetzt, planen aber ernsthaft. „Es sind viele Einsatzmöglichkeiten denkbar, da geht es nicht nur um Umzug oder Einkauf, sondern auch um den Ausflug mit Picknickkorb“, sagt Mareike Rauchhaus.

Julia Keller ist trotzdem zuversichtlich. Sie will so schnell wie möglich den Bereich ausweiten, in dem die derzeit maximal 1000 Räder abgestellt werden können. Außerhalb davon werden 20 Euro Servicegebühr fällig. Derzeit gehören große Teile des Dresdner Ostens, etwa Blasewitz, nicht zum Gebiet. Das habe man etwa abgemildert, indem man zumindest virtuelle Abgabestandorte dort geschaffen habe, sagt Julia Keller. Einige von ihnen sollen später Mobipunkte werden. „Wir wollen weiter wachsen, beobachten dafür aber das Nutzerverhalten sehr genau“, sagt sie. Auch wenn Corona bremse, das System bleibe in Bewegung.

Von Uwe Hofmann