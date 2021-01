Dresden

Corona hat die Krankenhäuser in Dresden im Griff. Die Kliniken müssen planbare Eingriffe und nicht lebensnotwendige Behandlungen verschieben, um die vielen Covid-Patienten noch behandeln zu können. Wie wirkt sich Corona auf die Kinderheilkunde aus? Professor Christian Vogelberg, Leiter der Kinderpneumologie und Allergologie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden, gibt Auskunft.

Frage: Wie beeinflusst Corona das Arbeiten in der Kinderklinik?

Professor Christian Vogelberg: Bei der Corona-Versorgung sind wir komfortabler aufgestellt als die Erwachsenen-Stationen. Wir haben bei weitem nicht so viele Patienten. Schwere respiratorische Verläufe, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, weisen Kinder in der Regel nicht auf.

Zwei bis drei Corona-Kinder pro Woche

Anders als im Frühjahr müssen wir jetzt aber durchaus Kinder mit Covid-Erkrankungen behandeln und diese haben Symptome, die an ganz unterschiedliche Erkrankungen denken lassen, wie zum Beispiel Hautausschläge, Hinweise auf eine Gehirnentzündung oder Beschwerden wie bei einer rheumatischen Erkrankung.

Professor Christian Vogelberg, Leiter der Kinderpneumologie und Allergologie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden. Quelle: Archiv

Wie viele kleine Covid-Patienten müssen sie versorgen?

Das sind durchschnittlich immer zwei, drei Kinder, die wöchentlich zu uns kommen. Wir haben eine Station, auf die alle Kinder mit Coronainfektion aufgenommen werden. Grundsätzlich müssen wir bei allen Kindern, die coronaverdächtige Symptome zeigen, erst die Infektion ausschließen, bevor sie zum Beispiel mit anderen Kindern das Zimmer teilen können. Das ist aufwendig, weil wir sehr sorgfältig die Hygiene-Regeln umsetzen und die gesamte Infrastruktur vorhalten müssen.

Wie hoch ist der Aufwand, den Corona mit sich bringt?

Die Kinder kommen mit Infektsymptomen in die Notaufnahme, wir müssen dann erst mal auf die Testergebnisse warten. Das bedarf einer gewissen Logistik. Wir dürfen kein Risiko für andere Kinder und auch für unser Personal eingehen. Wir müssen aufpassen, dass sich unser Personal nicht infiziert und ganze Schichten ausfallen. Wir haben uns auch so organisiert, dass Kinder, die in die Ambulanz kommen, nicht durch die Klinik laufen müssen. Es darf auch keinen Kontakt in die Notaufnahme geben.

Behandlungsquantität eingeschränkt – Qualität weiter hoch

Wie viele Kinder können Sie noch behandeln?

Wir haben im Normalfall sehr viele Kinder, die in die Ambulanz zu Kontrollterminen kommen. Wir kennen die meisten Kinder und die Verläufe und fragen jetzt in jedem Einzelfall, ob ein Termin wirklich nachhaltig wäre. Bei Neuanmeldungen achten wir darauf, dass wir die Kinder mindestens einmal sehen, damit nichts Schwerwiegendes verborgen bleiben kann.

Wie weit sind Sie vom Normalbetrieb entfernt?

Wir müssen Abstriche bei der ambulanten Versorgung machen zugunsten der stationären. Aber ich sage auch: Es geht kein Kind unter, das eine fachspezifische Behandlung braucht. Wir sind in der Menge der Behandlungen eingeschränkt, aber in der Versorgungsverantwortung gibt es keinen Unterschied zum Normalbetrieb.

Wie oft sagen Eltern wegen der Corona-Situation fest vereinbarte Termine ab?

Das kommt vor. Wir rufen die Eltern dann an und fragen die Situation ab. Bei Zweifeln werden die Kinder einbestellt.

Onkologen berichten, dass die Tumore jetzt größer sind, weil die Patienten zu spät kommen. Sehen Sie die Gefahr, dass sich Krankheitsverläufe verschlimmern, weil Kinder zu spät in die Klinik gebracht werden?

Das sehen wir im Moment noch nicht. Es kommen noch keine asthmakranken Kinder mit einem schweren Asthmaanfall, bei dem man früher hätte eingreifen müssen. Oder mit einer schlimmen wegen Corona nicht mehr ausreichend versorgten Neurodermitis, das gibt es nicht. Wo Symptome auftreten, da melden sich die Eltern, ist unsere Erfahrung. Wir achten auch sehr darauf, dass es bei Langzeitbehandlungen wie Desensibilisierungen nicht zu pandemiebedingten Unterbrechungen kommt.

Kleine Patienten reagieren auf Lächeln

Wie reagieren kranke Kinder darauf, wenn sie vielen maskierten Menschen gegenüberstehen?

Gerade Säuglinge und Kleinkinder reagieren auf ein Lächeln. Das fehlt jetzt. Die Augen können aber auch sehr viel zum Ausdruck bringen und wir geben uns Mühe, in der Mimik viel über die Augen abzuwickeln. Die kleinen Kinder reagieren ein bisschen zurückgezogener jetzt. Aber wir haben eine Verantwortung, die Kinder zu schützen. Wir müssen ihnen Zeit geben, sich an die Situation zu gewöhnen und Vertrauen schaffen. Da brauchen wir viel Fingerspitzengefühl.

Was hat sich für Sie persönlich durch die Pandemie geändert?

Ich habe andere Aufgaben dazu bekommen, muss flexibler reagieren, auf veränderte Situationen eingehen. Die Zusammenarbeit im Team ist extrem wichtig. Aber das läuft sehr gut. Das Teamverständnis in der Kinderheilkunde ist sehr ausgeprägt. Viele Prozeduren in der Kinderheilkunde erfordern ja sowieso das enge Zusammenarbeiten von Ärzten und Pflegekräften. Wenn wir ein Covid-Zimmer betreten, müssen wir uns genau überlegen, was wir dort zu tun haben, weil wir ja Vollschutz tragen müssen. Das ist auch für die Pflege sehr anspruchsvoll.

Sie sind Arzt und Wissenschaftler. Wie gestalten Sie den fachlichen Austausch ohne Kongresse?

Wir hatten im Allergiezentrum gerade Patientenbesprechungen mit den Kollegen aus verschiedenen Kliniken. Das geschieht alles per Videokonferenz. Ich bereite gerade den Deutschen Allergiekongress vor, der im September in Dresden als Hybrid stattfinden soll. Es geht gegenwärtig nur über virtuelle Medien. Das ist aber auch mit einem hohen Zeitaufwand verbunden.

Von Thomas Baumann-Hartwig