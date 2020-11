Dresden

Am Montag beginnt in Sachsen der nächste Lockdown, diesmal in light. Der Blick auf Dresdens Corona-Ampel am Sonntag verrät: Die Zahlen steigen immer weiter, eine Veränderung ist zwingend notwendig. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht am Sonntag auf 99 – so viele von je 100.000 Dresdner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert. Die Ampel auf der Webseite der Stadt reicht nur bis 100 – sollte der Wert weiter steigen, muss die Stadt wohl ihre Anzeige umbauen.

Die Stadt meldete am Sonntag 164 neue bestätigte Infektionen im Vergleich zum Vortag. Am Samstag waren es „nur“ 30. Insgesamt sind nun 2226 Fälle bekannt. Davon gelten 1245 Personen bereits wieder als genesen – 19 mehr als am Vortag. Neu ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten zehn Patienten. Nach Informationen von Zeit.de werden derzeit in der Stadt 13 Erkrankte auf Intensivstationen behandelt. 46 dafür geeignete Betten sind noch frei, über 200 weitere von Nicht-Corona-Patienten belegt.

Die Zahl der Todesfälle bleibt weiter bei 17. Zieht man diese und die Genesenen von der Gesamtsumme ab, ergibt sich, dass aktuell 964 Dresdner entweder erkrankt sind oder infiziert und ansteckend. Am Samstag lag dieser Wert bei 819.

RKI meldet 165 Fälle weniger als die Stadt

Die Stadt hatte in dieser Woche nach heftiger Kritik das Zahlen-Dashboard und die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz an das Vorgehen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) und des Landes Sachsen angepasst. Damit sollten die Werte nun vergleichbarer sein als bisher. Dennoch ergeben sich durch Meldeverzug und Übermittlungsschwierigkeiten weiterhin unterschiedliche Zahlen.

So meldet das RKI am Sonntag für Dresden insgesamt 2061 bestätigte Fälle – 165 weniger als die Stadt. Von diesen sind die meisten – nämlich 773 – zwischen 15 und 34 Jahre alt. Bei den 35- bis 59-Jährigen sind 768 Fälle registriert, 60 bis 79 Jahre alt waren 287 Infizierte und 80 Jahre und älter 158 Personen. Bei den 0 bis 14 Jahre alten Dresdnern sind 75 Fälle registriert. Die Geschlechterverteilung ist in allen Altersgruppen annähernd ausgeglichen, abgesehen von den Über-80-Jährigen. Hier sind mit 99 gegenüber 59 Fällen deutlich mehr Frauen erkrankt – wohl auch, weil sie im Schnitt älter werden als Männer.

