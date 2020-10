Dresden: Corona-Ausbruch in Pflegeheim und Schule

Dresden

Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim im Stadtzentrum: Wie die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mitteilte, ist seit Montag eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Kontaktnachverfolgung dauere noch an. Die Kontaktpersonen würden vom Abstrich-Team des Gesundheitsamtes getestet.

27 Schüler müssen in Quarantäne

In der 56. Oberschule „Am Trachenberg“ in Trachau wurde bereits am vergangenen Freitag eine Infektion nachgewiesen. Die 27 Schüler der Klasse 9b müssen bis kurz vor Beginn der Herbstferien, nämlich bis zum Donnerstag, 15. Oktober, in häuslicher Quarantäne bleiben. Betroffen von der Quarantäne sind auch sechs Lehrkräfte.

Anzeige

Seit Beginn des Schuljahres acht Schulen betroffen

An drei weiten Schulen in Dresden befinden sich laut Stadtverwaltung Schüler und Lehrer in Quarantäne. Es handelt sich um die Grundschule Weixdorf, wo fünf Klassen bis Dienstag, 13. Oktober, zu Hause bleiben müssen. An der 102. Grundschule „Johanna“ müssen 21 Schüler und fünf Lehrkräfte bis Freitag, 9. Oktober, in Quarantäne bleiben. An der 30. Oberschule am Unteren Kreuzweg wurde für neun Schüler eine Quarantäne ebenfalls bis zum 9. Oktober ausgesprochen.

Seit Beginn des Schuljahres ist das Coronavirus mit dem aktuellen Fall bei Schülern oder Lehrern von acht Dresdner Schulen nachgewiesen worden.

Von tbh