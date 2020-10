Dresden

Zwei neue Corona-Fälle an Dresdner Schulen: Am Gymnasium Plauen wurde am Montag eine Infektion bekannt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Alle Kontaktpersonen seien inzwischen ermittelt worden. Zwölf Personen müssen sich bis zum Mittwoch, 14. Oktober, in Quarantäne begeben.

In der Klassenstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums der HOGA-Schule in Striesen wurde am Dienstag ein positiver Corona-Nachweis festgestellt. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt die Kontaktpersonen der infizierten Person. Diese werden je nach ihrem letzten Kontakt mit dem Indexfall bis maximal Dienstag, 13. Oktober, in Quarantäne geschickt.

Damit sind seit Beginn des aktuellen Schuljahres an zehn Dresdner Schulen Coronafälle nachgewiesen worden. Entspannung werden wohl erst die Herbstferien bringen, die am 19. Oktober beginnen.

