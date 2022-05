Dresden

Der Schulstandort an der Pfotenhauerstraße in Dresden-Johannstadt platzt aus allen Nähten: 101. Oberschule, Gymnasium und Abendgymnasium müssen sich den Platz teilen. Bis das Problem durch einen Neubau für die 101. Oberschule auf der Cockerwiese gelöst wird, sollen Container für mehr Räume sorgen. Darauf wartet die Schulgemeinschaft seit längerem, jetzt kommt Bewegung in die Sache und es könnte schneller gehen, als bisher gedacht.

Stadtrat soll bis Ende Juni entscheiden

Der Stadtrat soll über die Errichtung von „temporären, mobilen Raumeinheiten zur Kapazitätserweiterung für das Gymnasium Johannstadt am Standort der 101. Oberschule an der Pfotenhauerstraße entscheiden“, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Stadträte, die den DNN vorliegt. Nach Beratungen im Stadtbezirksbeirat Altstadt sowie den Stadtratsausschüssen für Bau, Finanzen und Bildung soll die Entscheidung im Stadtrat am 23. Juni fallen.

Interessant ist beispielsweise die zeitliche Planung der Stadt: Bislang war davon die Rede, dass die Container aufgrund von Planungs-, Vergabe- und Realisierungsprozessen nicht vor Ende 2023 bereitstehen würden. Das Schuljahr beginnt aber schon Ende August. Für Monate müssten die Schulen mit besonders beengten Verhältnissen klarkommen. Unter anderem Grünen-Stadtrat Thomas Löser hatte hier wiederholt mehr Tempo gefordert.

Verwaltung hat Planung beschleunigt

So könnte es jetzt auch kommen. Die Verwaltung hat die Planungen beschleunigt. Nach den Angaben der Stadt soll die Aufstellung der Container in zwei Phasen aufgeteilt werden. Die Planung umfasse die mobilen Raumeinheiten in zwei Ausbaustufen, um sich dem steigenden Bedarf anzupassen und Leerstände zu vermeiden. Für Stufe 1 ist der Nutzungsbeginn zum Schuljahresanfang 2023/2024 (21. August 2023) und für Stufe 2 zum Schuljahresanfang 2025/2026 (11. August 2025).

Die Container-Anlage auf dem Gelände der 101. Oberschule in Dresden-Johannstadt soll entlang der Grundstücksgrenze zur Brachfläche des früheren Plattenwerks errichtet werden. Quelle: LHD

Die Aufstellung der Container erfolgt von der Pfotenhauerstraße aus gesehen hinter dem Gebäude der 101. Oberschule entlang der Grundstücksgrenze zwischen Pfeifferhannsstraße und dem zum Schulgelände gehörenden Sportplatz an der Arnoldstraße auf der Höhe der Einmündung Tatzberg. Die Sportplatz soll bleiben, weitere Flächen des Sportfreigeländes werden für den Containerstellplatz genutzt. Auch das Fällen von Bäumen werde notwendig sein, soll aber auf ein Minimum beschränkt werden. Eine großkronige Linde nahe des Kleinspielfelds soll stehen bleiben. Der gegenwärtige Pausenhof bleibe vollständig erhalten.

Aufbau in zwei Phasen

Die Container stehen damit entlang der Fläche des ehemaligen Plattenwerks, die Zufahrt soll über die Pfeifferhannsstraße eingerichtet werden. In der 1. Phase will die Stadt einen eingeschossigen Container-Komplex errichten, in der zweiten Phase einen dreigeschossigen Block. Für das Dach werde eine Begrünung geprüft, um unter anderem im Sommer dem Hitzestau auf dem Gelände vorzubeugen.

Im langgezogenen, eingeschossigen Teil sollen sechs Klassenzimmer, zwei Fachkabinette mit Nebenräumen, Büros für Lehrer und Personal, einen Mehrzweckraum und eine Mensa mit Ausgabeküche entstehen. In der dreigeschossigen späteren Ausbaustufe 2 werden elf Klassenzimmer mit Vorbereitungsräumen und ein Lernraum für Ganztagsangebote untergebracht. Somit könnten insgesamt zwischen 420 und 476 Kinder in den mobilen Einheiten unterrichtet werden. Der erste Abschnitt soll fünf Jahre, der zweite Abschnitt drei Jahre stehen.

Enger Zeitplan

Die Ausbaustufe 2 soll bei laufendem Betrieb angebaut werden. „Die rechtzeitige Nutzungsaufnahme kann nur gewährleistet werden, wenn ein Stadtratsbeschluss am 23. Juni 2022 vorliegt und die Ausschreibung der mobilen Raumeinheiten bereits parallel zum Baugenehmigungsverfahren und dem laufenden Verfahren zum Baubeschlusses erfolgt“, heißt es in der Vorlage.

Der Beginn der Vergabe für die 1. Ausbaustufe ist unmittelbar nach der Beschlussfassung der Stadtratssitzung geplant. Sollte es zu keiner Beschlussfassung kommen, werde die Vergabe nicht begonnen. Der Zuschlag an einen Auftragnehmer könne erst im Anschluss an die Baugenehmigung und den Baubeschluss erfolgen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einem Kostenvergleich zwischen Kauf- und Mietmodell habe sich die Anmietung um etwa 700 000 Euro günstiger erwiesen. Von den 8,1 Millionen Euro für das Mietmodell entfallen 6,2 Millionen auf die Miete und 1,9 Millionen auf Baukosten für das Aufstellen. Einschließlich aller möglichen Risiken etwa bei der Baupreisentwicklung gibt die Stadt als Prognose 10,9 Millionen Euro an. Die Bauarbeiten sollen mit der Baufeldfreimachung Anfang Februar 2023 beginnen.

Von Ingolf Pleil