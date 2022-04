Dresden

Auch in Sachsen fallen nun die meisten Corona-Regeln weg. Mehr denn je komme es auf die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen an. Notwendig dafür sei ein einfacher Zugang zu relevanten Informationen und zur Impfung selbst, erklärt die Dresdner Cellex Stiftung.

Eine zielgerichtete muttersprachliche Aufklärung zur Corona-Schutzimpfung helfe, Barrieren abzubauen. Durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge steige aktuell der Bedarf. Deshalb initiierte die Stiftung eine Kampagne, die in 16 Sprachen über das Impfen informiert und seit dem 2. April in den sozialen Netzwerken, auf Youtube und der Cellex-Internetseite verbreitet wird.

„Uns hat der Anfang Februar veröffentlichte Report des RKI angeregt, an dieser Stelle aktiv gegen zu steuern“, sagte Stiftungsratsvorsitzender Gerhard Ehninger. Teilergebnis des Reports: Je besser die Deutschkenntnisse eingeschätzt werden, umso höher ist die Impfquote.

Kurze Filmsequenzen

„Um die Impfbereitschaft von Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung zu erhöhen, müssen bestehende Barrieren in der Informationsbeschaffung abgebaut werden, unter anderem mit muttersprachlicher Aufklärung, die auf wissenschaftlichen Fakten basiert und der Zielgruppe niedrigschwellig vermittelt wird“, sagt Mehrnaz Pohl-Shirazi, Gesundheitswissenschaftlerin und Gesundheitslotsin beim Ausländerrat Dresden.

Die Kampagne der Cellex Stiftung setzt sich aus kurzen Filmsequenzen zusammen, in denen 32 Menschen über ihre Beweggründe sprechen, sich für eine Impfung entschieden zu haben – teils in Deutsch, teils in ihrer Muttersprache, unter anderem Arabisch, Chinesisch, Koreanisch und Ukrainisch. Die Mitwirkenden sind Impfärzte, arbeiten in der Medizin oder Pflege, sind Wissenschaftler, Künstler oder kommen aus der Wirtschaft.

Im Mai 2022 folgt dieser Kampagne ein mehrsprachiges Impfangebot im Montagscafé des Staatsschauspiels Dresden (Kleines Haus). Es wendet sich gezielt an Menschen mit Fluchterfahrung und Migrationsgeschichte. Dort werden auch Übersetzer bereitstehen, damit alle Fragen zur Impfung beantwortet und verstanden werden.

