Dresden

Für Nutzer des Carsharing-Dienstes Teilauto gibt es eine neue Tarifoption: Wer eine Abo-Monatskarte der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) besitzt, kann ab sofort in den sogenannten MOBICar-Tarif DVB-Abo wechseln. In diesem Tarif muss keine monatliche Grundgebühr bezahlt werden. Kilometer- und Zeitpreise richten sich nach dem Rahmentarif. Der Wechsel ist frühestens zum 1. Oktober möglich. Wer bereits Teilauto-Kunde ist, kann den Tarif ganz einfach auf der Internetseite wechseln. Zusätzlich muss die Nummer der DVB-Abokarte angegeben und ein Foto der Karte hochgeladen werden.

Hintergrund des Angebots ist eine Zusammenarbeit von Teilauto und DVB. Die Verkehrsbetriebe bieten an inzwischen 18 Mobipunkten in der Nähe von größeren Haltestellen die Möglichkeit an, Leihfahrräder und Teilautos zu nutzen. Die sind zwar gelb und nicht wie üblich rot, können aber trotzdem von allen Teilauto-Kunden genutzt werden. Bis Ende 2021 sollen es 50 Mobipunkte sein, geplant sind mehr als 70.

Von Lisa-Marie Leuteritz