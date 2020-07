Dresden: CDU will Radfahrer auf die Schulbank setzen

Dresden

Ein Antrag zu mehr Sicherheit im Radverkehr von der CDU-Stadtratsfraktion? Das überrascht nur auf den ersten Blick. Der Radverkehrsanteil in Dresden steigt nicht nur im Allgemeinen, auch in der CDU-Fraktion sind immer mehr Stadträte mit dem Fahrrad unterwegs. Veit Böhm, Verkehrspolitiker der Christdemokraten und selbst passionierter Radfahrer, fordert in dem von ihm erarbeiteten Antrag Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) auf, ein Schulungsprogramm für mehr Sicherheit im Radverkehr zu planen.

Viele Radfahrer haben keinen Führerschein

Warum sollen Radfahrer auf die Schulbank? „Weil immer mehr Menschen Fahrrad fahren und auf einen Führerschein verzichten“, erklärt Böhm die Idee, „damit entfällt aber auch die fundierte Vermittlung von Kenntnissen über die Straßenverkehrsordnung.“ Das wirke sich aus: Die Anzahl der bei Unfällen verletzten Radfahrer übersteige die der verletzten Autofahrer deutlich.

„Die weitaus meisten Verletzten finden sich in der Altersgruppe zwischen 25 und 64 Jahren“, weiß Böhm. Das ist zum einen die zahlenmäßig größte Gruppe. Zum anderen hätten viele Radfahrer aus dieser Altersgruppe die letzte fundierte Regelvermittlung in der vierten Schulklasse gehabt – wenn überhaupt.

Bildungsmaßnahmen im Umfeld von Radgeschäften

„Für die Sicherheit des Radverkehrs sind viele Maßnahmen erforderlich“, so der CDU Stadtrat. Die Radverkehrsinfrastruktur müsse weiter ausgebaut werden, es gehe aber auch darum, das Verkehrsverhalten, die Einhaltung von Regeln und die gegenseitige Rücksichtnahme von Radfahrern und gegenüber Radfahrern zu verbessern. Hier könnte ein Kursprogramm gemeinsam mit Vereinen und Verbänden wie dem ADFC, dem ADAC, aber auch dem Landesamt für Schule und Bildung helfen.

Die Bildungsmaßnahmen sollten vorzugsweise im Umfeld von Schulen, Unternehmen, Fahrradgeschäften, aber auch von Radfahrern stark frequentierten Fußgängerzonen und Radwegen durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt sollte für Schulen vorgesehen werden. Das Programm soll bis 2022 laufen und dann auf seine Wirksamkeit geprüft werden.

Der CDU-Antrag soll im Bauausschuss, im Finanzausschuss und im Ordnungsausschuss beraten werden, ehe der Stadtrat einen Beschluss fasst.

Von Thomas Baumann-Hartwig