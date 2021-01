Dresden

Klartext aus der CDU-Fraktion: Mit den Christdemokraten ist eine kreditfinanzierte Sanierung des Sachsenbads durch die städtische Tochtergesellschaft Stesad GmbH nicht zu machen. Das erklärte am Montag CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger. Er kritisierte die Grünen und Baubürgermeister Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen), die einen Verbleib der maroden Immobilie in städtischer Hand ins Gespräch gebracht hatten. Die Stesad soll mehrere Sanierungsvarianten prüfen.

Die Verwaltung soll 77 Millionen Euro sparen

Krüger erinnert daran, dass der Stadtrat die Verwaltung mit dem Haushaltsbeschluss beauftragt hat, 77 Millionen Euro zu sparen. „Dafür soll die Verwaltung Vorschläge unterbreiten. Diese Vorschläge liegen noch nicht auf dem Tisch, da kommen die Grünen – allen voran ihr neuer Baubürgermeister Stephan Kühn – schon mit neuen Ideen für kreditfinanzierte Projekte. „Das geht so nicht!“, erteilte der Fraktionsvorsitzende den Plänen eine Absage.

Die kreditfinanzierte Umsetzung von Großprojekten wie das neue Verwaltungszentrum und das Heinz-Steyer-Stadion könne keine Dauerlösung für die finanziellen Probleme im städtischen Haushalt und für die Erfüllung aller Wünsche von Parteien und Fraktionen sein. „Bevor wir erneut über kreditfinanzierte Projekte laut nachdenken können, müssen zunächst die aktuellen Projekte umgesetzt und finanziert werden.“ Dabei handelet es sich um ein Finanzvolumen von 150 Millionen Euro, so Krüger.

Weitere neue Großprojekte ausgeschlossen

Hinzu komme, dass wegen fehlender Finanzmittel schon seit vielen Jahren unzählige wichtige Bau- und Investitionsvorhaben nicht umgesetzt werden könnten. Das betreffe den Schul- und Kitabereich, die Instandsetzung von Straßen, Fuß- und Radwegen oder die Sanierung des Blauen Wunders. „Die Auswirkungen der Coronakrise werden den städtischen Haushalt über die nächsten Jahre massiv belasten. In den kommenden zwei Jahren halte ich die Umsetzung weiterer neuer Großprojekte für ausgeschlossen“, bekennt der Fraktionsvorsitzende.

Prüfaufträge sind „alte Hüte“

Die von Kühn in Auftrag gegebenen Prüfungen seien allesamt „alte Hüte“, welche schon seit Jahren bekannt seien und wegen fehlender Nachfrage und Finanzierung verworfen worden seien. Eine Entscheidung zum Sachsenbad erneut auf die lange Bank zu schieben, werde viel Geld kosten, aber keine Verbesserung des Zustands bringen, sagt der Christdemokrat voraus.

Die Stadtverwaltung hatte 2018 eine Konzeptausschreibung für die Ruine in die Wege geleitet. Von drei Interessenten ist einer übrig geblieben, der aus dem Sachsenbad ein Bürogebäude machen will. Die Verwaltung will dem Investor die Liegenschaft verkaufen. Dagegen regt sich Protest aus der Bevölkerung und auch aus der Kommunalpolitik. Eine Bürgerinitiative kämpft für ein Schwimmbad im Sachsenbad, die Linken im Stadtrat unterstützen diese Bestrebungen.

Von Thomas Baumann-Hartwig