Dresden

Stadtrundfahrten über die Augustusbrücke erlauben: So lautet die Forderung der CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat. Seit Ende Januar ist die Elbquerung nach langjähriger Sanierung wieder frei, allerdings nur für Straßenbahn, Einsatzfahrzeuge, Taxen, Fußgänger und Radfahrer. Steffen Kaden, wirtschaftspolitischer Sprecher der Dresdner CDU, macht dafür den Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2014 verantwortlich, in dem die Grünen eine Verkehrsberuhigung und ein Flair ähnlich der Prager Karlsbrücke forderten.

Busse für Stadtrundfahrten sind in dem Beschluss nicht genannt. „Das Umfeld der Augustusbrücke ist aber gleichzeitig auch einer der herausragendsten touristischen Höhepunkte unserer Stadt“, erklärt Steffen Kaden. Als älteste Elbquerung der Stadt biete die Brücke einen einmaligen Blick auf die sie umgebenden Sehenswürdigkeiten. „Es ist in unseren Augen deshalb mehr als angemessen, auch Stadtrundfahrten und touristischen Reisebussen die Fahrt über die Brücke zu ermöglichen.“

Daher will die CDU nun per Stadtratsvotum Oberbürgermeister Dirk Hilbert dazu bewegen, die Nutzung der Brücke in beiden Fahrtrichtungen auch für Stadtrundfahrten sowie Reisebusse mit Gästeführern zu ermöglichen.

Von dnn