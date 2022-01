Dresden

Gut 3500 Menschen haben sich an der stillen Aktion „Haltung zeigen“ in Dresden beteiligt. Lutz Hoffmann gehört neben Annalena Schmidt zu den Initiatoren dieser Initiative. Hoffmann ist Mitglied des Kreisvorstands der CDU und arbeitet für die Christdemokraten im Stadtbezirksbeirat Altstadt mit. Im DNN-Interview erklärt er, weshalb er sich als Christdemokrat engagiert und wie es mit der Initiative weitergeht.

Frage: Nachdem die Aufregung gesackt ist: Wie waren die Reaktionen auf die Aktion?

Lutz Hoffmann: Gefühlt zu 99,9 Prozent positiv. Es lief nahezu perfekt. Und das unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln. Es gibt immer Menschen, die ein Haar in der Suppe finden oder andere diffamieren. Aber das kann ich aushalten.

Die CDU wird nicht gerade mit Aktionen auf der Straße verbunden. Haben Sie in Ihrer Partei Stress bekommen?

Es gehört sicherlich nicht zur Kernkompetenz der CDU, zu solchen Aktionen aufzurufen. Es mag sicher auch Christdemokraten geben, die das nicht begrüßen. Aber ich denke, das ist eine Minderheit in der Partei. Bei dieser Thematik musste ich einfach etwas tun. Ich beziehe meine Informationen ja nicht aus dem Internet. Ich habe mir über 50 Protest-Veranstaltungen gegen Corona-Regeln und Spaziergänge angesehen. Was dort geschieht, hat für mich nichts mehr mit Demokratie zu tun.

Werden Sie für Ihr Engagement persönlich angefeindet?

Ich bin auf vielen Kanälen zu erreichen und erhalte entsprechend viel Fanpost. Da ist nicht nur Zustimmung dabei. Das halte ich aus.

„Da haben wir viele ermutigt, etwas zu tun“

Warum engagieren Sie sich?

Ich will mich klar positionieren. Deshalb habe ich als Privatperson gemeinsam mit Annalena Schmidt die Veranstaltung angemeldet.

Waren Sie überrascht von der Resonanz, die Ihr Appell gefunden hat?

Etwas schon. Wir haben ja niemanden um Unterstützung gebeten oder angefragt. Dass sich der Oberbürgermeister und alle Beigeordneten anschließen, viele Parteien und Stadtratsfraktionen, Initiativen, Verbände, das hat uns schon sehr gefreut. Wir freuen uns darüber, dass Dresden positive Schlagzeilen erhalten hat und wir Anrufe aus ganz Deutschland bekommen haben von Menschen, die jetzt ähnliche Aktionen organisieren wollen. Da haben wir viele ermutigt, etwas zu tun.

Das war erst der Anfang

Wie geht es denn nun weiter? War das eine einmalige Veranstaltung?

Ich bin mit Annalena Schmidt im Gespräch darüber, wie wir unsere Initiative fortsetzen. Unsere Aktion war mit Sicherheit erst der Anfang. Wir haben da schon ein paar Ideen, wie sich das weiterführen lässt, ohne dass wir uns wiederholen. Wir wollen jetzt nicht jede Woche so eine Veranstaltung organisieren, sondern unsere Aktion kreativ weiterführen und die Bürger beteiligen. Da werden wir bestimmt noch ein paar Formate finden.

Können Sie etwas über die Resonanz sagen, die Sie in den sozialen Medien registrieren?

Auf unserer Internetseite hatten wir schon über 315 000 Besucher, in den sozialen Medien sieht es ähnlich aus. Auch hier gilt: Nur 0,5 Prozent der Kommentare waren unter der Gürtellinie.

Werden Sie diffamiert?

Es ist legitim, eine andere Meinung zu haben. Ich bin froh, wenn Menschen mit mir diskutieren wollen. Ein Problem habe ich nur, wenn alles in den schwärzesten Farben geschildert wird oder Fakten ignoriert werden. Wenn mir vorgeworfen wird, dass ich Gelder von der Stadt kassiert habe, stimmt das nicht. Ich habe für die Absperrgitter eigenes Geld in die Hand genommen, das wurde erst später über Spenden bezahlt. Wir haben auch genau zählen können, wie viele Menschen sich beteiligt haben – mehr als bei jedem Spaziergang in Dresden.

Von Thomas Baumann-Hartwig