Dresden

Ab Montag, dem 31. Januar fahren die Buslinien 70 in Richtung Gompitz und 72 mit dem Ziel Elbepark eine Umleitung. Laut der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ist die Boltenhagener Straße nur noch in Richtung Klotzsche befahrbar.

Wegen Leitungs- und Tiefbauarbeiten auf der Boltenhager Straße in Klotzsche können die Stationen „Brunnenweg“, „Hellerau Kiefernweg“ und „Beckerstraße“ in Richtung Gompitz nicht bedient werden. Dafür halten die Busse zusätzlich an den Haltestellen „Rähnitzer Alle“ und „An der Bartlake“, so die DVB.

Die Linie 70 verkehrt zwischen den Stationen „Am Festspielhaus“ und „Waldteichstraße“, die Buslinie 72 zwischen den Haltestellen „Am Festspielhaus“ und „Saßnitzer Straße“ jeweils über Richard-Riemerschmid-Straße, Hermann-Reichelt-Straße, Wilschdorfer Landstraße und Radeburger Straße. Die Umleitung gilt nur in die angegebene Richtung.

Von jp