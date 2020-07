Dresden

Ab Montag, 4 Uhr fährt die Buslinie 75 der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wieder ihren regulären Endpunkt in Goppeln an. Auch die Buslinien des Regionalverkehrs Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) halten dann wieder an der Leubnitzer Straße in Goppeln.

Der Wendeplatz im Bannewitzer Ortsteil wird seit Anfang Februar diesen Jahres barrierefrei ausgebaut. Deshalb hatten Busse der Linie 75 in einer unterhalb von Goppeln gelegenen provisorischen Schleife wenden müssen.

Linie 88 wird verlängert

Zurzeit wird auf den Straßen am neuen Endpunkt die Schwarzdecke aufgebracht. An den neuen und barrierefreien Haltestellen wird noch bis Ende August gearbeitet. Zugleich haben Bauleute die Kreisstraße für Fußgänger, Rad- und Autofahrer übersichtlicher gestaltet: Sie haben die Zufahrt von der Goppelner Hauptstraße in die Leubnitzer Straße geändert.

Zum DVB-Fahrplanwechsel am 31. August wird zudem die Buslinie 88 bis nach Goppeln verlängert und bedient dann auch die neue Haltestelle „Alnpeckstraße“ in Nickern. Das haben die DVB angekündigt. Die Linie 88 wird zukünftig mit der Regionalbuslinie 353 kombiniert und verkehrt tagsüber alle 15 Minuten zwischen Kleinzschachwitz und Prohlis und alle 30 Minuten gemeinsam mit der 353 weiter nach Goppeln.

