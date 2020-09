Dresden

André K. trinkt gern – nach eigenen Angaben seit seinem zwölften Lebensjahr – und wenn ihm dann angetrunken was nicht passt, lässt er die Fäuste sprechen. Wegen Körperverletzung stand der 32-Jährige am Dienstag vor dem Amtsrichter.

Im August des vergangenen Jahres attackierte der Angeklagte den AfD-Landespolitiker Joachim Keiler. Der 60-Jährige hatte am Albertplatz seinen Wahlkampfstand aufgebaut, als der Angeklagte mit rund zwei Promille intus vorbei kam und sofort die Leute am Stand attackierte. Mit der Bemerkung, „Verschwindet ihr Nazischweine, hier habt ihr nichts zu suchen“ fegte er die Kaffeebecher vom Tisch und schlug Keiler dann die Faust ins Gesicht. Ein Mitarbeiter am Stand filmte die üble Attacke. Die Neustadt sei ein linkes Viertel und er habe sich durch den Stand provoziert gefühlt, erklärte der Angeklagte die Tat.

Busfahrer attackiert

Allerdings braucht André K. keine politische Motivation für Faustschläge. Bereits einige Monate zuvor hatte er in Bühlau einen Busfahrer verprügelt. Der 41-Jährige hatte den angetrunkenen Angeklagten aufgefordert, seine Bierflasche im Bus wegzupacken, was dem nicht gefiel. Dann hatte André K. wohl das Aussteigen an der Haltestelle verpasst und begann zu krakeelen: „Scheiß-DVB-Fotze“. An der Endhaltestelle schlug er dem Busfahrer zweimal die Faust ins Gesicht. Der hatte eine blutige Lippe, die genäht werden musste und längere Zeit Schmerzen.

Eine Woche vor dieser Tat war André K. wegen anderer Sachen zu neun Monaten verurteilt worden. Die Bewährung wurde widerrufen, die Strafe sitzt er jetzt ab. Am Dienstag kassierte er sechs Monate und eine Woche – ohne Bewährung. Die würde ihn ja nicht beeindrucken, befand der Richter.

Von Monika Löffler