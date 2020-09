Dresden

Am heutigen Donnerstag heulen die Sirenen: Der erste bundesweite Warntag steht an. Sämtliche Technik zur Alarmierung der Bevölkerung soll getestet werden. Auch die Landeshauptstadt plant einen flächendeckenden Probealarm um 11 Uhr, teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Die Entwarnung folgt 20 Minuten später auf den Facebook- und Twitter-Accounts der Stadt und der Feuerwehr.

In ganz Deutschland sollen zeitgleich Sirenen und Lautsprecherwagen Alarm schlagen. Fernseh- und Radiosender werden ihre Programme für Eilmeldungen unterbrechen und digitale Werbetafeln zeigen Warnmeldungen. Auch die Warn-App NINA des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die sich Bürger kostenlos installieren können, schickt Mitteilungen an damit ausgerüstete Handys. Grund ist ein Beschluss der Innenministerkonferenz im vergangenen Jahr, der festschreibt, dass es zukünftig jeden zweiten Donnerstag im September einen solchen Warntag geben soll.

Stellenwert des Warnsystems gestiegen

Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung testen Städte und Kommunen die gesamte Warntechnik. Der Probealarm soll nicht nur zeigen, ob die Kommunikationskanäle problemlos funktionieren, sondern vor allem das Bewusstsein in der Bevölkerung fördern. Menschen würden Warnungen ernster nehmen, wenn sie die Akteure und Systeme schon kennen, meint das BBK. Eine offizielle Webseite zum Warntag klärt über weitere Hintergründe auf.

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Naturkatastrophen und Bedrohungslagen durch Terroranschläge sei der Stellenwert des Warnsystems gestiegen. Auch die Coronapandemie habe verdeutlicht, dass die Informierung der Bevölkerung im Notfall gut funktionieren muss. Die Selbstschutzfertigkeiten der Bürger sollen erhöht werden. Das heißt nicht nur Signale kennen, sondern auch dementsprechend handeln. „Eine Warnung kann nur dann effektiv sein, wenn sie von allen wahrgenommen, verstanden, akzeptiert und umgesetzt wird“, sagen die Initiatoren.

210 elektronische Sirenen in Dresden

Auch Dresden hat aus der Vergangenheit gelernt. „Insbesondere die Auswertung nach den katastrophalen Hochwassern in der Landeshauptstadt hat uns veranlasst, ein modernes Sirenen-Warnsystem aufzubauen“, erklärt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU). Insgesamt gibt es in der Stadt 210 elektronische Sirenen, die neben Signaltönen auch Sprachdurchsagen aussenden können. Ein Testlauf erfolgt normalerweise viermal im Jahr – immer am zweiten Mittwoch eines Quartals um 15 Uhr.

Nur wenige deutsche Großstädte verfügen über ein intaktes Sirenennetz, weiß Joachim Schmidt von der Interessengemeinschaft Warndienst und Sirenen. Auch die verwendeten Signale unterscheiden sich unter den Bundesländern. Das BBK empfiehlt, einen einmütigen auf- und abschwellenden Heulton zur Alarmierung, zur Entwarnung einen einminütigen Dauerton. Diese sollen auch am Donnerstag zu hören sein.

Projekt kostet etwa 14 Millionen Euro

Versendet wird der Alarm durch das Modulare Warnsystem, kurz Mowas. Es ist ein satellitenbasiertes Kommunikationssystem, mit dem das BBK Meldungen an alle „Warnmultiplikatoren“ schickt. Dazu gehören Behörden, Organisationen und Unternehmen, alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ein Großteil der privaten Medienhäuser, Internet- und Pagingdienste sowie App-Betreiber. Sie leiten die Meldungen durch ihre Programme an die Bevölkerung weiter.

Das Projekt kostet etwa 14 Millionen Euro. Bund und Länder tragen 25 Prozent der Kosten, den Rest finanziert der Fond für Innere Sicherheit der Europäischen Union. Das entwickelte Warnkonzept soll auf andere EU-Staaten übertragbar sein.

Von Wiebke Ulrich