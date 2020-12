Dresden

Im Mai starteten Dresdner Wissenschaftler eine deutschlandweite Studie zum Coronavirus. Sie wollten herausfinden, wie Menschen die Pandemie wahrnehmen, die selbst nicht mit dem Virus infiziert sind und dennoch zum Arzt müssen. Diese Studie hat nun erste Erkenntnisse geliefert, wie Leiter Michael Wächter mitteilt. Außerdem soll sie fortgesetzt werden.

„Hausärztliche Versorgung in der COVID-19-Pandemie aus Sicht der Patienten“

Die Studie mit dem Namen „Hausärztliche Versorgung in der COVID-19-Pandemie aus Sicht der Patienten“ wird vom Lehrstuhl Allgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden durchgeführt. An der ersten Befragung nahmen nach Aussagen des Studienleiters mehr als 1000 Menschen aus allen Bundesländern teil. „Die ersten Ergebnisse der Befragung zeigen unter anderem, dass für die Mehrheit der Menschen der Hausarzt die erste Anlaufstelle bei medizinischen Fragen auch während der Pandemie war“, berichtet Michael Wächter. Etwa ein Drittel der Befragten hatten Beratungsbedarf und zwei Drittel sind deshalb auch persönlich mit ihrem Hausarzt in Kontakt getreten, ergänzt er.

Ambulantmedizinischer Bereich schultert Hauptlast

„Es zeigt sich, dass die niedergelassenen Fachärzte eine zentrale Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung während der Pandemie einnehmen. Auch in der zweiten Welle und im zweiten Lockdown schultert der ambulant-medizinische Bereich unter erschwerten Bedingungen mit die Hauptlast der Versorgung der Bevölkerung, sei es von chronisch Kranken oder auch der Mehrzahl der Corona-Patienten“, sagt der Studienleiter. In der Fortsetzung der Studie werden Fragen zu Lebensumständen, körperlichem, seelischem Befinden und zur medizinischen Versorgungssituation gestellt, angepasst an die aktuelle Situation. Das Ganze findet wieder im Rahmen einer anonymen Online-Befragung statt.

Die Mediziner wollen herausfinden, wie oder ob unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft, beispielsweise chronisch Kranke, Gastronomen oder Krankenschwestern, die andauernde Corona-Pandemie anders wahrnehmen und überstehen. Die Ergebnisse sollen aufzeigen, was im Bereich der medizinischen Versorgung, speziell der Allgemeinmedizin, künftig weiter verbessert werden könnte und welche Patientengruppen stärker in die Betrachtung einbezogen werden sollten. An der aktuellen Befragung kann laut Michael Wächter jeder ab 18 Jahren teilnehmen. Dabei ist es egal, ob derjenige einen Hausarzt hat oder bereits an der ersten Befragung teilgenommen hat. Die Umfrage dauert etwa 15 Minuten.

Hier gehts zur Befragung: bit.ly/COVID19Pat

Von Lisa-Marie Leuteritz