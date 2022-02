Dresden

Um die Lebensverhältnisse in den Gebieten Friedrichstadt, Gorbitz und Umgebung, Johannstadt/Pirnaische Vorstadt und Prohlis zu verbessern, führt die Stadt noch bis 4. März eine Umfrage durch. Bewohner und Träger sozialer Projekte können die aktuelle Situation in ihren Stadtgebieten bewerten und Wünsche nach zusätzlichen sozialen Angeboten loswerden. Die Rückmeldungen sollen anschließend in Konzepte einfließen, mit denen die Stadt Fördermittel beantragt.

So strebt sie die Aufnahme in das Förderprogramm „Nachhaltige soziale Stadtentwicklung Europäischer Sozialfonds Plus 2021-2027“ an, um sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu helfen. Beispielhafte Vorhaben sind Familienberatungsstellen, Sport- und Bildungsangebote, Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten oder Gemeinschaftsgärten.

Im Fall von Prohlis sollen die Umfrageergebnisse als Grundlage für den „Masterplan Prohlis 2030“ dienen, den das Stadtbezirksamt zusammen mit Bewohnern und lokalen Akteuren dieses Jahr erarbeitet. Die Fragebögen gibt es auf Deutsch und Englisch und aufgegliedert nach Stadtteilen auf der Dresden-Webseite. Zudem liegen sie in zentralen Anlaufstellen wie dem Quartiersmanagement, bei Vereinen, Bürgertreffs oder Begegnungsstätten aus.

Kontakt esfplus-beteiligung@dresden.de

Von dnn