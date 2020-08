Dresden

Es ist laut an der Talstraße. Seit März lässt die Stadt dort die Brücke abreißen, die im Ortsteil Cossebaude über die Gleise der Bahnstrecke Dresden-Elsterwerda führt. „Sie war in einem desolaten Zustand, konnte wegen einer Tonnagebeschränkung nur auf einer Spur befahren werden“, begründet das Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Das jetzt bis Dezember ein Neubau entsteht, ist für die Anwohner eine gute Nachricht. Zuvor müssen sie jedoch noch Langmut beweisen. Denn in den nächsten Wochen kommt es richtig dick.

Zugstrecke immer nachts bis gegen 5 Uhr gesperrt

Das hat mit der Lage der Baustelle direkt über einer vielbefahrenen Zugtrasse zu tun. Es sei sehr schwer, Sperrzeiten von der DB Netz bewilligt zu bekommen, sagt Straßen- und Tiefbauamtsleiter Robert Franke. Deswegen – und wegen ausbleibender Fördermittel – ist der Ausbau im vergangenen Jahr auch ins Wasser gefallen. Für 2020 hat die Bahn Sperrungen an drei Wochenende bewilligt – dann wird auch nachts unter Hochdruck gebaut. Der erste dieser Termine steht vom 27. August, 22.40 Uhr, bis 31. August, 5 Uhr, an. Dann ist die Zugstrecke immer nachts bis gegen 5 Uhr gesperrt – und in dieser Zeit werden dann Arbeiten erledigt, die bei Vollbetrieb auf den Gleisen nicht möglich sind.

Derzeit wird die Brücke noch freigelegt, ab Ende August dann abgerissen. Im Vordergrund sind die Pfeiler für das neue Lager zu erkennen. Quelle: Dietrich Flechtner

Am ersten, verlängerten Sperrwochenende wird die eigentliche Brücke komplett abgerissen, nachdem Bauarbeiter bisher nur Vorar­beiten dafür erledigt haben. Dabei wird der marode Beton in Längsstreifen geschnitten und von einem Kran auf der Bahnhofsstraße abgelegt, wo die großen Teile weiter zerkleinert werden. Deshalb ist auf der Bahnhofstraße im Anschluss auch mit zeitweiligen Sperrungen zu rechnen.

Verkehrsfreigabe erst am Ende des Jahres

An den folgenden Sperrwochenenden vom 4. bis 7. September und vom 11. bis 14. September, jeweils 20 bis 5 Uhr, läuft die Sache andersherum: Von der Bahnhofsstraße hebt der Kran insgesamt fünf vorgefertigte Stahlbetonteile in die Luft und platziert sie auf die derzeit im Aufbau befindlichen neuen Lager. Auf diese Fertigteile wird dann noch mit Dichtschichten, Beton und Asphalt eine komplette Brücke mit zwei 2,50 Meter breiten Fußwegen und einer dann wieder zweispurigen Fahrbahn gefertigt, weshalb erst zum Jahresende mit einer Verkehrsfreigabe zu rechnen sei, wie Straßen- und Tiefbauamtsleiter Robert Franke sagt.

Diese Art zu bauen sei zwar um einiges teurer, aber an dieser Stelle die bessere Wahl, erklärt der Verkehrsbürgermeister. „Die Alternative wäre eine sechs- oder siebenwöchige Sperrung der Bahnstrecke Dresden-Elsterwerda gewesen – was ja auch Kosten für die Allgemeinheit hat“, sagt Raoul Schmidt-Lamontain. An Anwohner aus den näheren Umfeld sei das Angebot gegangen, die lauten Arbeitsnächte in Hotels zu verbringen.

2,3 Millionen Euro kosten Abriss und Neubau der 1964 errichteten Brücke. Mit dem Neubau sei auch an die neue Bundesstraße 6 gedacht, sagt Robert Franke. „Wir haben die Geometrie angepasst, so dass sie zu den Planungen der B 6 neu passt.“

Von Uwe Hofmann