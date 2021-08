Dresden

Nach den Meldungen über Farb- und Brandanschläge auf Fahrzeuge des Wohnungskonzerns Vonovia taucht vor allem in den sozialen Netzwerken immer wieder die Befürchtung auf, die Kosten für dadurch nötige Reparaturen oder Neubeschaffungen würden auf die Mieter umgelegt. Die DNN haben nachgefragt und von Vonovia-Sprecher Matthias Wulff folgende Antwort erhalten:

„Vonovia steht in Dresden genau wie in den anderen Städten in Deutschland für Dialog, partnerschaftliches Miteinander und Lösungen. Das gilt mit Blick auf unsere Mieterinnen und Mieter und ihre Vertretungen genauso wie für die Stadtverwaltung, soziale Träger wie die Johanniter oder Umweltorganisationen wie den Nabu.

Wir stellen uns auch öffentlich der Diskussion und sind dabei konstruktiv, damit wir allgemeine gesellschaftliche ebenso wie konkrete operative Herausforderungen angehen können.

Die Kosten landen nicht bei den Vonovia-Mietern

Gewalt lehnen wir ab. Wenn jemand eines unserer Fahrzeuge angreift, dann trifft dieser kriminelle Mensch meine Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich in diesen Fahrzeugen in unseren Wohnungen Dinge reparieren oder energetische Sanierungen umsetzen. Ein solcher Anschlag trifft außerdem Mieterinnen und Mieter, bei denen wir dann die Reparatur verschieben müssen, wenn das Fahrzeug zerstört wurde. Die Kosten für Fahrzeuge und deren Betrieb sind keine umlagefähigen Kosten und landen daher auch nicht auf der Nebenkostenabrechnung unserer Mieterinnen und Mieter.“

