Dresden/Reutlingen

Das neue Halbleiterwerk in Dresden wird als erste Bosch-Chipfabrik mit dem Mobilfunk der fünften Generation (5G) vernetzt sein. Das hat der Elektronikkonzern Bosch angekündigt. Einsatzfelder seien beispielsweise funkvernetzte autonome Transportsysteme, die durch eine lokale Rechnerwolke („Cloud“) gesteuert werden, der Fernzugriff auf Anlagen und die Kommunikation der Maschinen untereinander.

„Bei Bosch haben wir uns frühzeitig mit 5G in Forschung und Entwicklung beschäftigt und sind überzeugt, dass der neue Mobilfunkstandard für einen Schub bei Industrie 4.0 sorgt“, erklärte Bosch-Technikchef Michael Bolle. Eine schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung sei das A und O für diese hochautomatisierte und besonders flexible Art des Produzierens. „In Kombination mit 5G werden wir die Produktion in den Fabriken weiter steigern und verbessern“. Daher richte das Unternehmen „in Dresden die weltweit erste 5G-fähige Halbleiterfabrik von Bosch“ ein, betonte Bolle. „Von Tag eins an wird das Werk 5G-bereit sein.“

5G-Funknetz ist flexibler und schneller

Im Vergleich zum Vorgänger „LTE“ alias „4G“ ist der neue Mobilfunkstandard schneller, zuverlässiger, kann mehr Geräte pro Funkzelle koordinieren und braucht nur noch wenige Millisekunden, um auf neue Signale – etwa eine drohende Kollision von Mensch und Roboter – zu reagieren. Zudem sind Funknetze im Vergleich zu Datenkabeln viel flexibler, wenn die Produktion rasch umzustellen ist.

Die künftige Halbleiterfabrik von Bosch in Dresden aus einer südwestlichen Vogelperspektive. Quelle: obs/Robert Bosch GmbH

Bevor aber all die Maschinen, Roboter und Sensoren in der neuen Dresdner Großfabrik per 5G vernetzt werden, wollen die Bosch-Ingenieure auf Nummer sicher gehen: Sie testen nun erstmal im alten Halbleiterwerk in Reutlingen, ob sich die 5G-Strahlung mit der empfindlichen und hochkomplexen Halbleiterproduktion verträgt. „Elektromagnetische Wellen können bei der Fertigung Störquellen sein“, erklärte Bosch-Forscher Andreas Müller. „Wir testen, wie sich 5G auf die Produktion auswirkt.“

Geplant sind zunächst Kanalmessungen und ab Herbst 2020 der Aufbau eines 5G-Testnetzes im Reutlinger Werk. Die Erkenntnisse aus Schwaben fließen dann in den Netzaufbau in der Fabrik in der Landeshauptstadt ein, die Ende 2021 die Massenproduktion starten soll. Dort investiert Bosch bis zu eine Milliarde Euro und will rund 700 Mitarbeiter anheuern.

Von Heiko Weckbrodt