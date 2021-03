Dresden

Die Gärtner des Schlösserlandes Sachsen haben sich für die Bepflanzung des großen Schmuckbeetes im Brühlschen Garten auf der Brühlschen Terrasse diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie erinnern mit Blumen an einige der wertvollen Schmuckstücke, die bei dem spektakulären Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe am 25. November 2019 gestohlen wurden.

Preziosen sind nach wie vor verschwunden

Denn bislang hat es im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl zwar Festnahmen im Remmo-Clan-Milieu gegeben. Aber endgültig aufgeklärt ist der Fall nicht und auch die Juwelen sind nach wie vor verschwunden.

In blumiger Form will Landschaftsarchitekt Axel Simon, im Schlösserbetrieb unter anderem für den Zwinger und eben die Bepflanzung auf der Brühlschen Terrasse zuständig, einige der Preziosen nachbilden und so an den verlorenen Schatz erinnern.

Brillantbesetzter Orden steht im Mittelpunkt

Mittelpunkt des großen runden Beetes ist der Bruststern des Polnischen Weißer-Adler-Ordens. Einen farblichen Akzent in dem über und über mit Brillanten besetzten achtspitzigen Stern mit seinen 48 Hauptstrahlen setzen tiefrote Rubine. Diese bilden die Begrenzungslinien des Malteserkreuzes. Axel Simon und seine Mitarbeiter setzen das vornehmlich mit weißen und roten Stiefmütterchen um. Blaue Stiefmütterchen betonen die Konturen, rote Stiefmütterchen außen betten den Stern symbolisch auf roten Samt.

Im Pflanzstreifen am Rand des Rundbeetes werden mit Blumen die Große Brustschleife der Königin Amalie Auguste sowie Aigretten für das Haar in Sonnen- und in Mondsichelform dargestellt. Neben Stiefmütterchen pflanzen die Gärtner vor allem weiß-grüne lilienblütige Tulpen der Sorte ’Green Star’ ein.

Teppich braucht Sonne und Wärme, um aufzublühen

Der Bruststern des Polnischen Weißen Adler-Ordens spielt auch bei der Schmuckbeetbepflanzung auf dem Theaterplatz an der Sempergalerie eine Rolle. Zudem ergibt die Anordnung der verschiedenfarbigen Frühjahrsblüher Das Sächsische beziehungsweise das Kursächsische Wappen.

„Wenn es jetzt in den nächsten Tagen wärmer wird und auch mal wieder die Sonne scheint, dann werden die Frühjahrsblüher richtig loslegen und den Blütenteppich sichtbar machen“, so Axel Simon. Ende Mai/Anfang Juni weichen Stiefmütterchen & Co. dann der Sommerbepflanzung.

Von Catrin Steinbach