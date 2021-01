Dresden

Die Dresdner Blitzer haben 2020 deutlich weniger Raser erwischt als noch im Jahr davor. Ließen 2019 noch 138 119 Autofahrer teure Fotos von sich machen, waren es im vergangenen Jahr nur 76 690 – ein Rückgang um fast die Hälfte. 2543 Autofahrer wurden 2019 beim Überfahren roter Ampeln erwischt, auch das ist in etwa die Hälfte des Vorjahreswerts, wie aus einer Statistik des Ordnungsamts hervorgeht.

Das bedeutet nicht unbedingt, dass notorische Verkehrssünder im vergangenen Jahr mehr Regelbewusstsein im Straßenverkehr entwickelt haben. Vielmehr wirkt sich im starken Rückgang der Blitzerergebnisse die Coronapandemie aus, die vor allem im Frühjahr und im Spätherbst 2020 für einen starken Rückgang des Verkehrs gesorgt hat – Stichwort Lockdown. So war rund um Ostern nur 60 Prozent des üblichen Autoverkehrs auf Dresdens Straßen unterwegs.

Dresden nimmt nur noch 2,2 Millionen Euro durch Blitzer ein

Für die Bußgeldkasse hat das wenig erfreuliche Konsequenzen. Nahm sie 2019 noch fast 3,7 Millionen Euro aus Bußgeldern ein, die an den damals noch 23 stationären Blitzern im Stadtgebiet ertappte Raser zahlen mussten, waren es im vergangenen Jahr bei 24 Blitzern nur noch knapp 2,2 Millionen Euro – ein Rückgang um etwa 40 Prozent.

Das lässt sich auch gut an Dresdens fleißigstem Blitzer ablesen, der nach wie vor an der Pillnitzer Landstraße steht. Genau 12 144 Mal blitzte es auf Höhe von Hausnummer 105 im vergangenen Jahr. Im Jahr davor waren es dort noch mehr als 25 000 ertappte Raser – die Einnahmen sanken entsprechend von reichlich 520 000 Euro auf rund 270 000 Euro im vergangenen Jahr.

Waldschlößchenbrücke bleibt Dresdens teuerstes Pflaster für Raser

In der Blitzerstatistik 2020 folgt die Anlage auf Platz zwei, die vor fast zwei Jahren an der Bergstraße aufgestellt wurde. Knapp 9100 ertappte Raser sorgten dort für Einnahmen in Höhe von reichlich 180 000 Euro. Den dritten Platz belegt der Blitzer, der auf der Waldschlößchenbrücke den Verkehr in Richtung Altstadt überwacht. Rund 8700 Raser bedeuteten dort Einnahmen von reichlich 250 000 Euro. Nimmt man die knapp 95 000 Euro hinzu, die der Blitzer auf der Gegenseite bei etwa 3350 Geschwindigkeitsübertretungen erzielte, bleibt die Waldschlößchenbrücke das für Raser teuerste Pflaster der Stadt.

Mehr als 5000 ertappte Raser können sonst nur noch zwei Blitzer aufweisen. Zum einen der Blitzer an der Bautzner Straße auf Höhe der Elbschlösser, der zwar wegen der dortigen Baustelle zeitweise außer Betrieb genommen wurde, es aber trotzdem auf fast 5500 Raser und 130 000 Euro Bußgeld bringt. Zum anderen die Anlage an der Pirnaer Straße in Dresden-Eschdorf. Dort waren knapp 5900 Autofahrer zu schnell und mussten daher insgesamt rund 150 000 Euro Bußgeld bezahlen. Zum Vergleich: 2019 brachten es noch acht Starenkästen auf teils deutlich mehr als 5000 ertappte Raser.

Dresden setzt immer mehr auf Rotlichtblitzer

Wobei das nicht allein mit dem Rückgang des Autoverkehrs in Lockdownzeiten zu begründen ist. So fiel beispielsweise der sonst sehr einträgliche Blitzer an der Radeburger Straße zeitweise aus, weil Bauleute den Asphalt im Bereich der Sensoren erneuerten. Der Rotlichtblitzer an der St. Petersburger Straße war eine Zeit lang inaktiv, weil die Kamera repariert werden musste. Die kombinierte Anlage zur Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung an der Bautzner Landstraße an der Ecke Am Weißen Adler ist außer Betrieb, weil die Stadtwerke dort Leitungen für Trinkwasser und Gas erneuern.

Sechs Anlagen achten derzeit auch oder ausschließlich darauf, dass Autofahrer nicht bei rotem Ampellicht fahren. Unter ihnen hatte der Blitzer an der Stauffenbergallee auf Höhe der Marienallee am meisten zu tun. 765 Mal löste er aus und brachte so Einnahmen von reichlich 90 000 Euro. Nur 50 Mal weniger blitzte es an der St. Petersburger Straße vor dem Pirnaischen Platz, weil Autofahrer dort das rote Ampellicht an der Fußgängerfurt ignorierten. Die Einnahmen des 2019 errichteten Blitzers belaufen sich auf reichlich 80 000 Euro. Beide Anlange sind übrigens noch nicht einmal zwei Jahre alt – seither nimmt die Stadt Rotlichtsünder stärker in den Blick.

Dresdens Blitzer-Top-Five 1. Pillnitzer Landstraße (gegenüber Höhe Hausnr. 105), 12 144 Raser, 271 020 Euro 2. Bergstraße ( Hausnr. 80), 9069 Raser, 182 359 Euro 3. Waldschlößchenbrücke (Verkehr in Richtung Altstadt), 8677 Raser, 253 425 Euro 4. Pirnaer Straße (Eschdorf, Hausnr. 64), 5871 Raser, 154 265 Euro 5. Bautzner Straße (Höhe Elbschlösser), 5498 Raser, 129 105 Euro

Deshalb überwacht Dresdens neuster Blitzer an der Schlüterstraße an der Ecke Hepkestraße auch sowohl Geschwindigkeit als auch das Rotlicht an dem Schulweg. In diesen Tagen soll zudem eine Anlage an der Lommatzscher Straße in Höhe der Trachauer Straße in Betrieb gehen, die ebenfalls primär die Schulwegsicherheit im Blick habe, wie das Ordnungsamt mitteilt. Auch sie registriert Rotlichtfahrten und die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos. Von drei Rotlichtblitzern noch 2018 bringt es die Stadt damit bald auf immerhin sieben.

Von Uwe Hofmann