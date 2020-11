Dresden

In der Geschichte der Stadt war es Jahrhunderte ganz normal, dass eine wachsende Stadt erst Gehöfte und dann eben auch benachbarte Dörfer und Städte schluckt (wobei nicht der Udo Lindenberg-Song „Hinterm Horizont geht’s weiter“ geistig Pate stand). So ist die moderne Großstadt überhaupt erst entstanden.

Zwangsweise Eingemeindung

Auch Dresden wuchs im Laufe der Zeit auf Kosten der Peripherie, es wurde den Dörfern im Umland nicht gestattet eine Käseglocke über die Gemeinde zu stülpen, auf dass man von jedweder Veränderung verschont blieb. Das war im Kaiserreich so, das setzte sich in der Weimarer Republik und dann nach der Wende fort. Manche Orte konnten gar nicht schnell genug eingemeindet werden, andere trauern bis heute ihrer Unabhängigkeit nach. Längst sind sie alle mehr oder minder „echte Dräsdner“ geworden. Eine Metropole in all ihrer Stadtviertel-Vielfalt, mit ihrer klaren Hierarchie zwischen Zentrum, Innenstadtrandbezirken und peripheren Quartieren ist allemal besser und aufregender als ein Konglomerat gesichtsloser Siedlungen.

Auch die Blasewitzer wollten zunächst ihre Eigenständigkeit bewahren – und das gelang ihnen lange Zeit auch. Doch am 1. April 1921 war Schluss damit, der Vorort, dessen Gesicht sich stark verändert hatte, schon weil gut betuchte Unternehmer, hohe Beamte, aber auch Wissenschaftler und Künstler hier ihr Domizil genommen hatten, kam zu Dresden dazu, so wie andere Gemeinden auch. Um 1900 zählte Blasewitz zu den Gemeinden in Sachsen mit dem höchsten Steueraufkommen. Zur Zeit der zwangsweisen Eingemeindung war Blasewitz schon von Dresdner Stadtteilen umschlossen – Striesen gehörte bereits seit 1. Juli 1892 zu Dresden. Loschwitz und der Weiße Hirsch wurden ebenfalls am 1. April 1921 eingemeindet.

Ideen, Anregungen und Vorschläge gesucht

Das Datum der Eingemeindung ist eine Zäsur. Das Jubiläum soll nächstes Jahr im Stadtbezirk in einem würdigen Rahmen begangen werden. Dafür werden Ideen, Anregungen und Vorschläge der Blasewitzer gesucht. Stadtteilfest oder Chronik, Ausstellung oder Rundgang zu bedeutenden Wahrzeichen? Wer besitzt noch Unterlagen aus dieser Zeit, die den Streit zwischen Dresden und Blasewitz belegen, oder Bilder, Fotografien und Dokumente? Mit Hilfe dieser Zeitzeugnisse und den Anregungen der Bürger soll eine angemessene Form des Erinnerns gefunden werden.

Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich an die Blasewitzer Zeitung wenden und Vorschläge per E-Mail an stadtteilzeitungen@saxonia-verlag.de oder schriftlich an SV SAXONIA Verlag, Lingnerallee 3, 01069 Dresden senden, wo man die Informationen an das Stadtbezirksamt weiterschickt.

