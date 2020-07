Dresden

Mehrere hundert Menschen haben am Sonntagnachmittag im Dresdner Zentrum im Rahmen der Bewegung Black Lives Matter für eine Welt ohne Rassismus demonstriert. Initiiert wurde die Demo von der neu gegründeten Gruppe Black Lives Matter Dresden. Gegen 15 Uhr versammelten sich überwiegend schwarz gekleidete junge Menschen auf dem Neumarkt. Der Dresscode war von den Organisatoren gewünscht und sollte als Symbol der Trauer gegenüber den Menschen, die durch rassistische Gewalt getötet wurden, verstanden werden. An die Aufforderung, Mundschutz zu tragen, hielten sich nicht alle.

Weiße sollen sich ihren Privilegien bewusst werden

Die Demo begann mit den ersten Redebeiträgen vor der Frauenkirche. Die Moderatorin erklärte in ihrer Eröffnungsrede, dass Rassismus im System stecke und nicht nur auf persönlicher Ebene ein Problem sei. Weiße müssen sich ihrer Privilegien bewusst werden, sagte sie. Als Weißer müsse man sich keine Sorgen machen, eine Wohnung aufgrund der Hautfarbe nicht zu bekommen, einem würden keine persönlichen Eigenschaften angedichtet werden, weil man eine andere Hautfarbe habe und Polizeikontrollen stünden nicht an der Tagesordnung, sagt sie. Im Namen der Gruppierung Black Lives Matter Dresden nannte sie die Forderungen: Fortbildung zum Thema Rassismus bei Lehrern, die Aufarbeitung von Kolonialismus und Einbindung dessen in den Schulunterricht sowie mehr Räume für People of Color zum Austausch.

Anzeige

Zur Galerie Impressionen von der Black Lives Matter Dresden Demonstration

Daran knüpfte eine Afroamerikanerin an, die nach eigenen Aussagen seit 2010 in Dresden lebt und damals für einen Job als Sängerin an der Semperoper hergekommen ist. Sie hielt ihre Rede auf Englisch und bezeichnete Black Lives Matter als weltweite Bewegung für Menschenrechte. „Wir alle haben zwei Augen, eine Nase und zehn Finger, wir sind eine menschliche Rasse“, sagte sie und erhielt viel Beifall dafür. Anschließend sang sie „we shall overcome“ von Peter Seeger und füllte den Neumarkt mit ihrer imposanten Opernstimme.

Weitere DNN+ Artikel

Mehr Aufmerksamkeit für Rassismus , aber keine Verbesserung der Situation

Zu Wort meldete sich auch die Dresdner SPD-Politikerin Rasha Nasr. Sie führte Freital, Zwickau, Hanau und Halle als Beispiele an und sagte: „Niemand soll mir mehr erzählen, dass wir in Deutschland kein Problem mit Rassismus haben.“ Sie forderte auf, Rassismus in jeder Situation aktiv zu widersprechen. Anschließend setzte sich der Demozug in Bewegung. Das nächste Ziel: Schießgasse. Und das nicht ohne Grund, denn hier wurde über Polizeigewalt gesprochen. Polizisten seien auch in Deutschland bereit zu schießen, dies sei kein amerikanisches Problem. Als Beispiel nannte die Rednerin den Vorfall in Bremen, als ein 54-jähriger Marokkaner durch Schüsse aus der Dienstwaffe eines Polizisten starb. Medienberichten zufolge habe sich der Getötete in einer psychosozialen Krise befunden. Es habe zwar in den letzten Wochen mehr Aufmerksamkeit für das Thema Rassismus gegeben, verbessert habe sich die Situation für People of Color jedoch nicht, fuhr die Rednerin fort.

Demoteilnehmer kamen zu Wort

Im Anschluss boten die Organisatoren im Rahmen eines Open Mic jedem Teilnehmer an, ein paar Worte zu sagen. Es meldete sich ein Krankenpfleger-Azubi, der über rassistische Vorfälle gegenüber seinen Kollegen berichtete. Außerdem ergriff eine Mutter von zwei Kindern das Wort, die aufgrund ihrer Hautfarbe regelmäßig Probleme in der Schule haben, wie sie erzählt. Die Demo verlief weiter über die Carolabrücke und hielt für eine weitere Kundgebung am Jorge-Gomondai-Platz. Im Anschluss machten sich die Teilnehmer auf den Weg zum Alaunplatz, wo die Demonstration gegen 20 Uhr beendet werden soll.

Lesen Sie auch: „ Rassismus in Dresden ist Alltag“ – drei Erfahrungsberichte

Von Lisa-Marie Leuteritz