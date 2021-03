Dresden

Fünf Jahre nach Eröffnung der S-Bahnstation Bischofsplatz im Dresdner Hechtviertel haben Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und Deutsche Bahn eine positive Bilanz gezogen. „Über 900 000 Fahrgäste pro Jahr sprechen eine deutliche Sprache“, sagte VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen. Die zeige, „dass die Entscheidung für eine zusätzliche Station in der Dresdner Neustadt richtig war.“

Nach Angaben des Verbundes und der Deutschen Bahn, die die hier haltende S-Bahnlinie 1 betreibt, werden an der im März 2016 eröffneten Station montags bis freitags täglich jeweils bis zu 2900 Menschen gezählt, die hier ein- oder aussteigen. An Wochenenden nutzen etwa 1900 Reisende pro Tag den Bahnhof. Zwar seien die Zahlen durch die Coronakrise im vergangenen Jahr zurückgegangen. Nach dem Ende der Pandemie erwarten Verkehrsverbund und Deutsche Bahn allerdings wieder steigende Nutzerzahlen.

Bis zu acht S-Bahnen in einer Stunde

Für mehr Fahrgäste habe zudem die Verstärkung des Takts auf der S -Bahnlinie 1 gesorgt. „Die Taktverdichtung der S 1 im April 2017 hat das Wachstum am Bischofsplatz weiter verstärkt“, erklärt Stephan Naue von DB Regio Südost.

In den Hauptverkehrszeiten in den Morgenstunden und nachmittags halten jede Stunde bis zu acht S-Bahnen am Bischofsplatz. Die Station sei darüber hinaus mit dem Halt der Straßenbahnlinie 13 direkt unter den Gleisen gut mit dem innerstädtischen Nahverkehr verknüpft.

Wie sehr der Ausbau des Angebots bei S-Bahn und Regionalzügen lohnt, hatte sich unter anderem schon bei der Arnsdorfer Kurve gezeigt. Seitdem sind die Fahrgastzahlen auf der Strecke von Dresden nach Kamenz kontinuierlich gestiegen.

Weitere Taktverdichtung

Ähnliche Effekte erhoffen sich die Verantwortlichen auch durch die Verdichtung des Taktes auf der Kamenzer Linie zum Ende des Jahres. Ab Dezember werden die Züge statt nur alle Stunde im Halbstundentakt zwischen Dresden und Lessingstadt unterwegs sein.

Durch den geplanten Ausbau der Strecke nach Königsbrück bis 2025 und der danach angedachten Taktverdichtung bis Ottendorf-Okrilla erwarten Fachleute vom Verkehrsverbund, dass sich auf dieser Linie die Fahrgastzahlen von jetzt werktags jeweils 1600 mehr als verdoppeln. Beide Strecken sollen künftig mit ins Dresdner S-Bahnnetz als Linie S 6 und S 7 integriert werden.

Von Sebastian Kositz