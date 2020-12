Dresden

Seit einigen Tagen machen rote Baken sichtbar, was schon länger im Gange ist: Das leerstehende Kaufhausgebäude Wöhrl-Plaza an der Prager Straße wird zum Hotel umgebaut. Im Februar war das Bekleidungsgeschäft Wöhrl, für das das Plaza im vorderen, teureren Teil der Prager Straße einst erbaut wurde, in ein kleineres Domizil an der Einkaufsmeile gezogen. Den neuen Nutzer hatte der inzwischen zu Values Real Estate umfirmierte Gebäudeeigentümer noch Anfang März und damit vor dem ersten Lockdown in der Coronapandemie mitgeteilt: 2022 soll im Gebäude die britische Hotelkette Premier Inn eine Dependance an Dresdens Einkaufsstraße Nummer eins mit Drei-Sterne-Standard und 200 Betten eröffnen. Anfang nächsten Jahres gehen die in den vergangenen Wochen angelaufenen Umbauarbeiten in die heiße Phase über.

Ab Januar wird massiv in die Gebäudefassade eingegriffen

Auch bisher ist schon viel passiert. Das Gebäude wurde in den letzten Wochen entkernt. Von außen erkennbar ist, dass Arbeiter außer im Erdgeschoss sämtliche Glasscheiben entfernt haben. Wer in den derart offen liegenden Bau hineinblickt, sieht rohe Betonwände, einige Säulen und die Rolltreppen. Sie und die Geschosshöhen lassen noch darauf schließen, dass es sich bei dem Gebäude einmal um ein Kaufhaus gehandelt hat. Hinzu kommt noch das weithin sichtbare Schild, das unter dem Schriftzug Wöhrl „Mode + Sport mit starken Marken“ ankündigt.

Anzeige

Zur Galerie Wöhrl-Plaza: So wird ein Hotel aus dem Kaufhaus

Seine Tage dürften gezählt sein. Denn derzeit beginnen Gerüstbauer damit, das Gebäude von allen Seiten einzurüsten. Das ist das Startzeichen für den „Rückbau der Fassade“, der im Januar 2021 so richtig beginnen soll, wie Thorsten Bischoff sagt, der Geschäftsführer der Values Real Estate ist. Die Formulierung umschreibt tiefe Eingriffe in die Gebäudehülle. Denn damit später ein Hotel im Kaufhaus einziehen kann, werden Fensterlöcher in die meistenteils geschlossenen Außenwände gebrochen. Außerdem sollen im Untergeschoss die Verblendungen aus Sandstein neuen Glasfronten weichen. Denn dort sollen ein oder zwei Einzelhändler einziehen. Und deren Kunden sind eher geneigt, Geschäfte zu betreten, wenn sie schon von außen das Ladeninnere begutachten können.

2022 soll Premier Inn das neue Hotel eröffnen können

Im Februar sollen die Rohbauarbeiten beginnen und bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Anfang 2022 will Values Real Estate dann die erste Stufe des Innenausbaus inklusive Haustechnik in Angriff nehmen. „Danach werden wir das Objekt an Premier Inn für den finalen Innenausbau wie Möbel und hotelspezifische Gestaltungselemente übergeben“, sagt Thorsten Bischoff. „Der genaue Eröffnungstermin des Hotels liegt dann in den Händen von Premier Inn.“

Mit einer Eröffnung 2022 hatte Values Real Estate schon bei Verkündung des neuen Hauptmieters im März gerechnet. Insofern ist der rund 25 Millionen Euro teure Kaufhausumbau eines der wenigen Vorhaben, deren Zeitplan nicht durch die Coronapandemie gelitten hat. „Das Projekt konnte mittels digitaler Technik wie etwa Videokonferenzen und Homeoffice bislang ohne Verzögerung weiter vorangebracht werden“, sagt Thorsten Bischoff. Auch wenn die weitere Entwicklung nicht absehbar sei, hoffe er, den Zeitplan zu halten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Values Real Estate plant langfristig mit dem Gebäude, will mit ihm vor allem Renditen für Rentenversorger erwirtschaften. Deshalb habe man auch auf ein langfristig tragfähiges Konzept gepocht, sagt Thorsten Bischoff. Und das sei eben ein Hotel in Bahnhofsnähe eher als ein Kaufhaus, in dessen obere Etagen sich zuletzt kaum noch Besucher verirrten. Neben dem Bekleidungsgeschäft Wöhrl, das sich verkleinern wollte, mussten auch einige Mieter aus Wohnungen im Staffelgeschoss ausziehen.

Kritik für den Umbau gab es vor allem von den Architekten

Noch immer gibt es keine Visualisierung, die einen Eindruck vom umgebauten Wöhrl-Plaza vermitteln kann. Um Umbau und Neugestaltung wurde teils heftig gestritten, wofür zumeist die städtische Gestaltungskommission Bühne war. Vor allem die Architekten des Wöhrl-Plazas, Gunther und Holger Just, zeigten sich wenig erfreut von den Plänen. Berichten, dass der Streit beigelegt sei, widersprach Gunther Just noch im Frühjahr. Dennoch hat Values Real Estate seine Baugenehmigung ohne jegliche Probleme bekommen, wie der Gebäudeeigentümer betont.

Bis zur Fertigung einer Visualisierung müssen Worte beschreiben, was geplant ist: In den fünf Etagen über den Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss soll das Hotel auf insgesamt 7300 Quadratmetern einziehen, wobei ganz oben im Staffelgeschoss mit Frühstücksraum und Bar eine gas­tronomische Nutzung vorgesehen ist. Der Eingang zum Hotel ist von der Ferdinandstraße her geplant. Das und ein kleines Café soll die derzeit eher Hinterhofatmosphäre verströmende Ecke am Rundkino beleben. Im Untergeschoss soll auf 2000 Quadratmetern ein Lebensmittelgeschäft einziehen. Der Eingang für diesen Supermarkt ist seitlich über eine Rolltreppe geplant.

Von Uwe Hofmann