Dresden

Hämmern, schrauben, bohren – hinter den Fenstern des ehemaligen Barococo am Altmarkt stiebt’s momentan mächtig. Die Umbauarbeiten sind im vollen Gange, denn schon in Kürze soll hier bayrischer Gerstensaft durch durstige Kehlen fließen. Der Dresdner Gastronom Daniel Fenske will in dem Gebäude an der Ecke zur Seestraße eine Dependance der bekannten Münchner Biermarke Hacker Pschorr eröffnen und damit nebenher an frühere Zeiten anknüpfen.

Bereits vor dem Krieg, so berichtet Daniel Fenske, hatte die Münchner Brauerei ein Wirtshaus in Dresden, und das auch gar nicht weit weg vom Altmarkt. Entsprechend sei er jetzt bei den Bayern auf offene Ohren gestoßen. Das neue Restaurant soll allerdings keine urige, dem Klischee entsprechende Schankwirtschaft werden, sondern das moderne, ur­bane Lebensgefühl widerspiegeln, wie der Geschäftsführer betont.

Eröffnung Anfang August geplant

Bis zu 400 Gäste werden in den Räumlichkeiten verteilt auf Erd- und erstes Obergeschoss Platz haben, weitere 200 Sitzplätze sind auf der Freifläche hin zum Altmarkt geplant. „Wir setzen auf sehr helle Farben, auf Holz und viele andere natürliche Materialen“, lässt Daniel Fenske in Sachen Einrichtung erste Details durchblicken. Bei der Gestaltung der Decken wird sogar echtes Moos zum Einsatz kommen.

Auf der Karte werden sich neben verschiedenen Biersorten von Hacker Pschorr und anderen Marken der Paulaner Gruppe – zu der die Brauerei inzwischen gehört – klassische und moderne Gerichte finden. „Natürlich werden wir die Klassiker wie Haxe oder Schnitzel anbieten“, sagt Daniel Fenske. Auf dem Zettel stehen aber auch etwa ein halbes Dutzend vegetarische oder vegane Gerichte.

Die neue Lokalität hätte eigentlich schon im Mai öffnen sollen, doch durch Corona war der Zeitplan aus den Fugen geraten. In der oberen Etage hat vieles bereits Gestalt angenommen, in wenigen Wochen, so hofft Daniel Fenske, könnten die Handwerker dann komplett durch sein. „Wenn alles klappt, sind wir Ende Juli fertig und können Anfang August öffnen“, sagt er.

Von Sebastian Kositz