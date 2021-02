Dresden

Schnee, Eis, glatte Straßen, Verkehrschaos – wer am Montag nicht raus musste, blieb zu Hause. Tiana O. fuhr trotzdem von Brandenburg zum Dresdner Amtsgericht – mit dem Zug. Denn den Führerschein musste sie in einer Dezembernacht abgeben, als sie betrunken in ihrem Toyota die St. Petersburger Straße in falscher Richtung befuhr.

Richterin: „Sie haben großes Glück gehabt“

Polizisten war ihr Auto am Hauptbahnhof im Gegenverkehr aufgefallen, weil sich zwei Autos ganz dünn machen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Die Beamten fuhren mit Blaulicht und Sirene hinterher. Nach 400 Metern wechselte die Angeklagte in die richtige Spur, fuhr aber ungerührt weiter und ignorierte das Polizeiauto konsequent. Am Georgplatz wurde sie zum Stehen gebracht. Ein Alkoholtest ergab rund 2,3 Promille.

Es folgte ein Strafbefehl inklusive einem Jahr Fahrverbot. Mit der Geldstrafe kann die Arbeitslose leben, ohne Auto nicht: „Ich will nicht so hart bestraft werden, ich will meine Fahrerlaubnis behalten.“ Keine Chance, machte ihr die Richterin klar: „Sie haben großes Glück gehabt, dass nichts passiert ist – weder Ihnen noch anderen. Ab 1,1 Promille ist man fahruntüchtig.“

Schuld sei ihr Sohn, so Tiana O. Dort habe sie schlafen wollen, der habe sie aber nach einem Streit rausgeworfen. „Ich war schockiert, bin langsam aber nie im Gegenverkehr gefahren. Das schwöre ich. Polizei habe ich nicht bemerkt.“ Ihren Alkoholpegel fand sie nicht so schlimm. Es blieb bei 50 Tagessätzen à zehn Euro und jetzt zehn Monaten Fußverkehr.

Von ml