Dresden

Jahrelang lebte Andreas E. auf der Überholspur – viele verschiedene Berufe und Wohnorte in Ost und West, vier Ehen (alle geschieden), immer neue und jüngere Frauen, vier Kinder, ein Häuschen im Grünen, noble Autos, Luxusreisen. Der heute 59-Jährige ließ es richtig krachen – nur fehlte ihm, vor allem in den letzten Jahren, das nötige Kleingeld für sein aufwendiges Leben.

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Andreas E. verlegte sich auf Betrug und das viele Jahre lang sehr erfolgreich. Zwischen November 2015 und September 2020 ergaunerte er sich von seiner Krankenkassenversicherung 677 000 Euro. Eigentlich noch viel mehr, nur sind die Taten, die er zwischen 2012 und 2014 beging, verjährt und wurden nicht angeklagt. „Ich war selbst überrascht, dass das so einfach mit den Zahlungen ging. Aber es lief. Und wenn man merkt, dass es funktioniert, macht man halt weiter.“ Sein „Weitermachen“ bezeichnete die Staatsanwaltschaft gestern im Landgericht als Betrug und Urkundenfälschung.

Schwere Krankheit führte zur Berufsunfähigkeit

Andreas E. hatte sich Mitte der 90er Jahre selbstständig gemacht und privat krankenversichert. 2000 wurde er schwer krank und hat seitdem viele Klinikaufenthalte und Operationen hinter sich, die letzte im Haftkrankenhaus. Mit der beruflichen Karriere und der Firma ging es bergab, er wurde berufsunfähig. Es blieb eine schmale Rente von 1200 Euro. Das entsprach nicht seinem gewohnten Lebensstil – „Damit komme ich nicht hin.“

Durch seine häufigen Krankenhausaufenthalte und Arztbesuche kannte er sich mit Rechnungen an die Krankenversicherung aus. Und die stellte er dann selbst, allerdings für Behandlungen, die es nie gegeben hat. Er scannte „wirkliche“ Rechnungen ein, manipulierte die am Computer und schickte sie an seine Krankenversicherung. Diese überwies die Beträge für angebliche Behandlungen auf sein Konto.

Es dauerte acht Jahre, bis der Schwindel aufflog. Offenbar profitierte nicht nur Andreas E., sondern auch Teile der Familie von dem Schwindel, wenn vielleicht auch unbewusst. „Ich wollte allen was Gutes tun. Mit meinen Krankheiten und der Rente konnte ich denen doch nichts bieten. Ich wusste, dass ich irgendwann dafür bezahlen muss, aber ich habe nicht gedacht, dass ich bei all meinen Krankheiten in meinem Alter noch hier sitze“, sagte der 61-Jährige. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler