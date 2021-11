Dresden

Kennen Sie die 4G-Regel? Nein? Die gibt es auch nicht. Außer bei Gastronom Thoralf Rank. Der betreibt unter anderem das Café Schinkelwache am Theaterplatz. Dort stand an der Eingangstür und auf der Homepage zu lesen: „Jeder Gast ist herzlich willkommen – 4G – gesund genesen getestet (ungeimpft) geimpft!“.

Das legte den Verdacht nahe, dass jeder, der gesund ist, dass Café betreten darf, ganz gleich, ob er geimpft, getestet oder genesen ist. Die DNN hat vergangene Woche den Test gemacht. Und siehe da, es funktionierte.

Verstoß gegen Corona-Regeln

Der Redakteur stellt sich vor und gibt an, weder getestet noch geimpft noch genesen zu sein. Er sei aber gesund. „Dann können Sie hier einen Test machen für 1,50 Euro“, entgegnet eine freundliche Kellnerin. Das sei ihm ein bisschen zu viel Aufwand für eine Tasse Kaffee, meint der Gast. „Na gut“, lächelt die Kellnerin, „dann setzen Sie sich und füllen den Zettel aus.“ Geht doch!

Nein, ging gar nicht! Denn es verstieß eindeutig gegen die Corona-Schutzverordnung des Freistaates, die bis dato noch die 3G-Regel vorschrieb. Fand unter anderem auch der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten, Christian Striefler, der das Café Schinkelwache an Rank verpachtet.

In einer E-Mail teilte er Rank mit, dass er die Verantwortung trage, „dafür zu sorgen, dass die Regeln zur Verhinderung einer Ausbreitung der Pandemie in den an Sie verpachteten Restaurants ausnahmslos eingehalten werden.“

„Feststellungen“ des Ordnungsamtes

Und auch der Nachsatz Strieflers dürfte dem Pächter nicht gefallen: „Ich darf schon jetzt darauf hinweisen, dass wir nicht erneut über eine Verringerung der Pacht mit Ihnen sprechen werden, sollte das Café Schinkelwache aus diesen Gründen vom Ordnungsamt geschlossen werden.“

Thoralf Rank widersprach dem, was der Redakteur erlebt hatte, entschieden. „Wir bewerben keine 4G-Regel“, ließ er über sein Sekretariat mitteilen. In der Betriebsstätte hätte in der vergangenen Woche die 3G-Regel gegolten und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien entsprechend unterwiesen worden, diese umzusetzen.

Das Schild hing unter anderem an der Eingangstür. Quelle: Anja Schneider

Das sah das Ordnungsamt offenbar anders: „Bei der Überprüfung des Cafés gab es Feststellungen. Die entsprechenden Schritte wurden eingeleitet“, hieß es auf DNN-Anfrage. Um was für „Feststellungen“ es sich konkret handelte, blieb unbeantwortet.

Von 4G auf 2G

Daher ist unklar, mit was Rank konkret konfrontiert ist. Eine Geldstrafe dürfte es aber mindestens sein. Der Bußgeldrahmen beträgt nach dem Infektionsschutzgesetz 25 000 Euro. Hielten sich sächsische Gastronomen nicht an das eingereichte Hygienekonzept, waren in der vergangenen Woche Strafen in Höhe von 1000 Euro die Folge. Gewährten sie unberechtigt Zutritt, lagen die Geldbußen immerhin bei 500 Euro.

Vielleicht hat sich Thoralf Rank die neue Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates diesmal besser durchgelesen. Seit Montag gilt flächendeckend die 2G-Regel, weil Sachsen vergangene Woche die Vorwarnstufe erreicht hatte. In die Schinkelwache dürfen also vorerst nur Gäste, wenn sie geimpft oder genesen sind.

So steht es nun auch auf der Homepage des Cafés: „Ab 08.11. gilt bei uns die 2G-Regelung im Innengastraum laut Coronaverordnung. Bitte halten Sie am Eingang Ihren Nachweis bereit.“ Es geht wohl doch, nicht wahr, Herr Rank?

Von Felix Franke