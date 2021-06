Dresden

Der Stadtrat berät derzeit eine Änderung der Friedhofssatzung. Auf dem Heidefriedhof ist es möglicherweise bald möglich, sich gemeinsam mit seinem Haustier in einem Urnengrab bestatten zu lassen. Für solche Gräber stünde auf dem stadteigenen Friedhof ein abgegrenztes Feld mit einer Fläche von 300 Quadratmetern zur Verfügung.

Robert Arnrich, Betriebsleiter des Friedhofs Heidenau, sagt dazu: „Für viele Menschen sind Haustiere Teil der Familie und spenden treue Gesellschaft über Jahre hinweg. Gerade ältere Menschen wünschen sich daher, auch nach ihrem Tod mit ihnen vereint zu sein. “Wie die Stadt mitteilt, habe es in den letzten Jahre immer wieder solche Anfragen gegeben. In Deutschland ist eine gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier bisher auf 23 Friedhöfen möglich, in Sachsen bisher nur in Görlitz. Eine abschließende Entscheidung des Stadtrates wird im September erwartet.

Von DNN