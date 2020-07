Dresden

Am 5. September könnte vor dem Rathaus am Külz-Ring, den Rathäusern in den Stadtteilen und vor dem Kulturpalast die Regenbogenfahne gehisst werden. Der Verein „CSD Dresden“ hatte nämlich den Termin für den „ Christopher Street Day“ wegen der Corona-Pandemie vom 13. Juni auf den 5. September verschoben. Der Verein will den CSD nun mit vielen Veranstaltungen nachholen – inklusive Flaggenhissen.

Gleiche Rechte für LGBTQ

Der Stadtrat hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass zum Christopher Street Day und zum Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- und Transphobie an den Rathäusern und vor dem Kulturpalast die Flagge gehisst wird, die für die Forderung nach gleichen Rechten für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen, Intersexuelle und „Queers“ (sexuell Abweichende) steht.

Anzeige

„Der Oberbürgermeister wird mit den entsprechenden Akteuren wie dem CSD Kontakt aufnehmen und den Stadtratsbeschluss umsetzen“, kündigte Rathaus-Sprecher Kai Schulz an. Bisher hieß es, die sächsische Beflaggungsordnung verbiete das Hissen der Regenbogenfahne vor öffentlichen Gebäuden. Justizministerin Katja Meier ( Bündnis 90/Die Grünen) hatte indes am 13. Juni die Regenbogenfahne vor dem Justizministerium in der Inneren Neustadt hissen lassen.

Von Thomas Baumann-Hartwig