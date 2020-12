Dresden: Berufsschule Altroßthal mit Umweltpreis ausgezeichnet

Dresden

Das Berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung erhält für sein Projekt „Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen auf dem Schulgelände Canalettostraße“ den sächsischen Zukunftspreis für Energie, Klima und Umwelt im Jahr 2020.

Der Preis wird vom sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft vergeben und ist mit 5000 Euro Preisgeld dotiert. Mit dem Geld soll eine Bewässerungsanlage für das Hopfenfeld auf der Canalettostraße finanziert werden. Der Bau soll bereits im Frühjahr 2021 beginnen.

Für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung

„Ich freue mich sehr, dass wir so aktive Schulen in Dresden haben, die mit großem Engagement Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz in den schulischen Alltag integrieren“, wird Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „Die kleinen und großen Unternehmen der Region werden von dieser in der Berufsschule ausgebildeten Schülergeneration profitieren, sei es bei der Erzeugung von Lebensmitteln oder bei der regionalen Vermarktung“.

Die Berufsschule engagiert sich bereits seit einigen Jahren für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung. Im Jahr 2017 entstand am Standort Altroßthal der „Garten der Nachhaltigkeit“. Dort erleben Schülerinnen und Schüler den Unterricht praxisnah und bekommen einen Einblick in Sachen Nachhaltigkeit, der über die eigene Berufsausbildung hinaus geht. Die Schulgemeinschaft nimmt außerdem regelmäßig an den sächsischen Klimakonferenzen teil und trägt seit diesem Jahr als einziges Berufsschulzentrum in Sachsen den Titel „Klimaschule“.

Nach Angaben der Stadt gilt die Schule als Kompetenzzentrum für grüne- und Ernährungsberufe. Deshalb sollen weitere Mittel für eine Sanierung des Standortes Altroßthal bereitgestellt werden.

Von DNN