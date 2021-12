Dresden

Es gibt einige Straßen, die sich um den Titel „Mieseste Fahrbahn Dresdens“ bewerben können. Großer Favorit ist die Stauffenbergallee zwischen Radeburger Straße und Königsbrücker Straße. Der Zustand der Fahrbahn in diesem Abschnitt spottet jeder Beschreibung. Wer diese Strecke täglich nutzen muss, braucht eine Werkstatt, die sich mit dem Wechsel von Stoßdämpfern auskennt.

Wichtige Verbindung zwischen Autobahn und Innenstadt

Bei der Holperpiste handelt es sich nicht um eine unbedeutende und wenig befahrene Nebenstraße, sondern um eine wichtige Verbindung zwischen der Autobahn 4 und der Innenstadt. 16 100 Fahrzeuge pro Tag werden auf der Strecke gezählt, für viele Besucher der Stadt ist es der kürzeste Weg zur Waldschlößchenbrücke und dann weiter ins Stadtzentrum. Der Neubau der Waldschlößchenbrücke war ja auch mit dem Argument begründet worden, Durchgangsverkehr von den anderen Elbbrücken umzuleiten. Nur geht das mit dieser miesen Zufahrt?

Der schlechte Zustand der Fahrbahn verursacht auch ein massives Lärmproblem. Einige Streckenabschnitte zählen zu den lautesten in ganz Dresden mit tagsüber 75 bis 80 Dezibel. Nachts wird es wenig leiser für die Eigentümer und Mieter der neuen Wohnungen im Kasernengelände und der älteren Wohngebäude entlang der Straße.

Alles hängt an der Königsbrücker Straße

Am grundhaften Ausbau der Stauffenbergallee hat sich noch jeder Baubürgermeister die Zähne ausgebissen. Der Grund: Zuerst soll die Königsbrücker Straße ausgebaut werden und erst dann die Stauffenbergallee. Doch der Ausbau der Königsbrücker Straße steht in den Sternen. Die Landesdirektion Sachsen bereitet gegenwärtig einen Online-Erörterungstermin vor, heißt es aus dem Rathaus. Das klingt nicht wirklich nach einem schnellen Abschluss des Planfeststellungsverfahrens für das „Jahrhundertvorhaben“ Königsbrücker Straße. Optimisten hoffen auf einen Baubeginn im Jahr 2024. Mit etwas Glück wäre die Stauffenbergallee also gegen 2027 an der Reihe.

Die Stadt muss handeln

Dieser Zeitablauf zwingt die Stadt zum Handeln, wie Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer jetzt auf Anfrage erklärt. „Der Zustand der Fahrbahn verschlechtert sich ständig, wir brauchen schnelle Lösungen.“ Derzeit prüfe das Amt Möglichkeiten für einen Deckentausch. Das klingt nach keiner großen Sache, aber die Dinge seien kompliziert. „In einen bestehenden Pflasterverband einzugreifen, ist keine einfache Aufgabe“, weiß die Amtsleiterin.

Vollsperrung ist nicht vorgesehen

Das Amt prüfe gegenwärtig verschiedene Varianten für den Ausbau der Fahrbahn. Ein Baubeginn oder die Höhe der Baukosten könnten noch nicht genannt werden, da die Prüfung noch laufe. Sicher sei aber: Wenn die Stauffenbergallee eines Tages saniert werden sollte, dann werde es keine Vollsperrung geben. „Das ist nicht vorgesehen“, so die Amtsleiterin.

Vor fünf Jahren beschloss der Stadtrat die zweispurige Variante

Auch wenn die Fahrbahn ausgebessert werden könnte – an einer grundhaften Sanierung führt kein Weg vorbei. Zumal der Stadtrat schon vor fünf Jahren einen zweispurigen Ausbau der Stauffenbergallee beschlossen und einer vierspurigen Variante eine Absage erteilt hatte. Damals war noch ein Baubeginn im Jahr 2020 in Aussicht gestellt worden. Jetzt sind wir schon ein Jahr weiter...

Von Thomas Baumann-Hartwig