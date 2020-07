Dresden

Die Arbeiten am Behrschen Haus sind fast abgeschlossen. Im August soll die ehemalige Stadtvilla an der Wigardstraße in der Inneren Neustadt bezugsfertig sein. Bis es soweit ist, müssen Bauarbeiter noch Parkett und Fließen in den Räumen verlegen. Anschließend will Jan Tröber mit seinem Architekturbüro TSSB ins erste Obergeschoss einziehen.

Vor rund zwei Jahren erwarb er das um 1830 erbaute Gebäude von Gamma Immobilien, die 2017 zwei Wohnhäuser hinter dem Behrschen Haus gebaut haben. „Seit Langem haben wir nach einem repräsentativen Standort für unser Büro gesucht“, sagt Tröber. Die Villa im spätklassizistischen Bau war zu dieser Zeit eine absolute Ruine, stand laut Denkmalschutzamt der Stadt seit mehreren Jahrzehnten leer.

Das Behrsche Haus ist seit 1993 Kulturdenkmal

Aufgrund des schlechten Zustandes mussten Tröber und sein Team die Villa komplett entkernen – nur die Außenwände, das Treppenhaus und die Sandsteinelemente sind erhalten geblieben. Darüber hinaus errichteten die Verantwortlichen auf der linken Seite des Gebäudes einen neuen Anbau, „der in der Kubatur und Gestaltung dem historischen Anbau auf der rechten Seite gleicht“, erklärt Tröber.

Seit 1993 ist das Gebäude als Kulturdenkmal erfasst. Die 2019 begonnenen Arbeiten unterlagen daher strengen Auflagen. Sowohl das Erscheinungsbild als auch die Bausubstanz mussten erhalten bleiben.

„Rosetten nach historischem Vorbild“

Auch wenn das Denkmalschutzamt mit dem Ergebnis zufrieden ist, ganz konfliktfrei verlief die Zusammenarbeit laut Tröber nicht. So wollte das Amt etwa bestimmte Wände erhalten, die nicht mehr tragfähig waren. Diese sowie einige andere im Inneren des Gebäudes gelegenen Wände mussten die Verantwortlichen herausreißen und durch Stahlbeton- und Mauerwerkwände ersetzen.

Zudem waren rund 90 Prozent des verbauten Holzes von Echtem Hausschwamm befallen, einem holzzerstörenden Pilz. „Wir mussten das komplette Holz entfernen, auch das Dach wechseln“, sagt Tröber. Im Dachstuhl verbauten Handwerker neues Holz, in den Decken Sichtbeton „mit Rosetten nach historischem Vorbild.“

Weinlokal mit Lager und Eventraum

Da die Fundamente des Behrschen Hauses ebenfalls nicht mehr ausreichend gesichert waren, mussten die TSSB Architekten eine neue Betonplatte einbauen lassen. Dafür bedurfte es der Konzepte dreier Baugrundgutachter, die die Tragfähigkeit des Bodens analysierten.

Zu den entstandenen Kosten „können wir keine Angaben machen“, sagt Tröber. Durch die massiven Schädigungen und die aufwendige Sanierung seien diese jedoch hoch gewesen.

Nicht nur Tröbers Architekturbüro soll künftig einen Platz in dem Denkmal finden, das einst der sächsische Politiker Johann Heinrich August von Behr bewohnte. „Derzeit steht noch das Obergeschoss und das Erdgeschoss zur Vermietung.“ Im Erdgeschoss könne sich Tröber ein Gewerbe vorstellen, etwa ein Weinlokal mit Lager und Eventraum im Keller. Sollte sich ein passender Mieter finden, könnten die Dresdner bei einem Gläschen Wein das sanierte Behrsche Haus von innen bewundern.

Von Felix Franke