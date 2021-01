Dresden: Behält die Stadt das Sachsenbad?

Dresden

Überraschende Wende beim Thema Sachsenbad: Baubürgermeister Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen) hat die städtische Gesellschaft Stesad GmbH damit beauftragt, drei Varianten für eine Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes zu prüfen. Das erklärte Kühn jetzt vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau.

Städtische Gesellschaft soll drei Varianten prüfen

So soll die Stesad eine Variante durchrechnen, in der das Sachsenbad als Schwimmbad revitalisiert wird, möglichst mit einer Verlängerung der Schwimmbahnen. Die städtische Gesellschaft soll auch eine Kombination aus Ärztehaus und Gesundheitsbad kalkulieren, aber ebenso eine Nutzung als Bürogebäude.

Überraschend ist der Prüfauftrag, da die Stadtverwaltung nach einer lange geplanten Konzeptausschreibung eine Vorlage zum Verkauf des Sachsenbades an einen Investor in Umlauf gebracht hat. Dieser will das Sachsenbad denkmalgerecht sanieren und zu einem Bürogebäude umbauen. Bislang hat der Stadtrat aber noch keinen Beschluss treffen können. Das liegt auch an coronabedingten Verzögerungen. Aber auch an der Politik: So wollen die Linken die Konzeptausschreibung ohne Verkauf des Sachsenbades beenden.

Grüne wollen das Sachsenbad behalten

Auch die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sieht den Verkauf des Sachsenbades kritisch und hat den Plan ins Gespräch gebracht, die Immobilie in städtischem Besitz zu belassen und selbst zu sanieren. Fördermittel sind allerdings nur – wenn überhaupt – in einem geringen Umfang zu erwarten, so dass eine Sanierung durch die Stesad wohl mit Krediten finanziert werden müsste.

Sachsenbad Dresden als wilde Müllkippe. Fotograf: unbekannt. Quelle: DNN-Archiv im Stadtarchiv Dresden

Eine Million Euro für das Sachsenbad im Haushalt

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Linke, SPD und FDP haben im Haushalt für 2021/2022 eine Million Euro für das Sachsenbad eingestellt. Mit diesem Geld könnte die baufällige Immobilie gesichert werden, wenn sie nicht an einen Investor verkauft werden sollte. Grundsatzbeschlüsse dazu stehen aber eben noch aus.

Für das marode Gebäude ist schon viel Geld geflossen

Die Stesad GmbH hat nach Angaben der Stadtverwaltung bereits 1998 und 2010 Studien zur Revitalisierung des Sachsenbades erarbeitet und dafür rund 100 000 Euro ausgegeben. Daneben haben zwei weitere mögliche Sanierungsträger Studien erarbeitet. Die jährlichen Unterhaltskosten für die leerstehende Immobilie betragen laut Stadtverwaltung 3878 Euro. Knapp 50 000 Euro hat die Stadt dafür ausgegeben, das Gebäude gegen Einbruch und Vandalismus zu sichern. Weitere rund 121 000 Euro sind für Sicherungsmaßnahmen geflossen.

Zustand hat sich dramatisch verschlechtert

Nach einem aktuellen Gutachten hat sich die Bausubstanz dramatisch verschlechtert. An mehreren Stellen im Dachbereich dringt Nässe in das Bauwerk ein, die Stabilität des Dachs ist gefährdet. Das Sachsenbad müsse dringend mit einem Wetterdach gesichert werden, hieß es.

Von Thomas Baumann-Hartwig